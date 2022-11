Evangelho de Hoje, 5ª feira, 10/11 (Lc 17, 20-25)

Naquele tempo,os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o Reino de Deus. Jesus respondeu: 'O Reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer: 'Está aqui' ou 'Está ali', porque o Reino de Deus está entre vós.' E Jesus disse aos discípulos: 'Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: 'Ele está ali' ou 'Ele está aqui'. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois, como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem, no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração.

Reflexão – O milagre acontece dentro do nosso coração

O reino de Deus não está na pregação das pessoas ou nas coisas que se sucedem extraordinariamente e chamam a nossa atenção, mas sim, dentro do nosso coração. Jesus veio nos mostrar claramente que o Seu reino já está acontecendo dentro de cada homem e de cada mulher que acolhem de coração a sabedoria de Deus. Muitas vezes, nós perdemos a valiosa chance de experimentar a presença constante do reino de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, porque esperamos que algo de mágico venha ocorrer. O reino de Deus se manifesta nas coisas mais simples quando se tem o próprio Jesus como nosso Rei, Mestre das nossas ações e Luz para os nossos pensamentos. As características do reino dos céus em nós são, a alegria, a paz, a bondade, a felicidade, o amor, a entrega, a renúncia, a partilha e muitas outras percepções que nos levam a viver numa situação de súditos de um Rei de Amor. Jesus continua vivo no meio de nós e o Seu Espírito Santo habita no mais profundo do nosso ser nos fazendo ter comunhão íntima com o Pai e o Filho. Quando disserem: “alguém está fazendo milagres, corramos”, não se apresse, pois, esse milagre pode estar acontecendo também na sua vida, dentro de você ou em alguém da sua casa. Jesus está com cada um de nós para renovar o nosso coração, dar à nossa vida um novo sentido nos levando a viver uma conversão verdadeira transformando os nossos valores humanos em riquezas evangélicas. Se não conseguirmos ver Jesus dentro de nós, fora de nós é que nunca o perceberemos, pois Ele é Espírito e o mundo espiritual nós só o vislumbramos quando mergulhamos dentro de nós mesmos (as). No mundo, através das pessoas, nós só podemos perceber os sinais e acenos de Deus como mensagem para o nosso crescimento espiritual e humano a fim de que cada vez mais fiquemos convencidos da Sua presença no nosso coração. Portanto, o Reino de Deus é um estado de espírito que há de ser vivenciado por nós todos, desde já, agora, e segue conosco até a vida eterna. – Você agora entende onde está o reino de Deus? – Como Ele tem acontecido em você? - Você é daquelas pessoas que correm quando ouvem falar que alguém está fazendo milagres? - Você tem percebido os milagres que acontecem dentro de si? - Você nota alguma mudança nos seus valores e na maneira de ver as coisas e as pessoas? - Você vive submisso (a) ao reino de Deus ou ao reino do mundo?

Helena Colares Serpa - COMUNIDADE CATÓLICA MISSIONÁRIA MARIANA UM NOVO CAMINHO