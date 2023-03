Evangelho de hoje, 4ª feira, 15/03/23 (Mt 5, 17-19)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a Lei e os Profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo: antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da Lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no Reino dos Céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no Reino dos Céus.

Reflexão - Os valores do Evangelho não mudaram!

A lei de Deus é perfeita para a nossa alma e para a nossa vida e corresponde fielmente aos anseios mais profundos do nosso ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus veio ao mundo também para dar cumprimento à Lei de Deus que está sendo deturpada por cada um de nós que desejamos um evangelho pessoal de acordo com as nossas conveniências. A essência da lei e do direcionamento de Deus tem sempre o mesmo objetivo: a vivência do amor que confere ao homem feito à Sua imagem e semelhança, a oportunidade de ser feliz e fazer feliz também o seu semelhante. Com efeito, nestes tempos em que se propaga a ideia de que a Igreja deve se modernizar para seguir a evolução da mentalidade do mundo na sua pretensão de satisfazer a vontade da nossa carne humana, este Evangelho nos é providencial. A Palavra de Jesus, então, é perfeita para que façamos uma reflexão do que acontece dentro do nosso coração. O ser humano precisa hoje, como sempre, dos valores que a Lei do Senhor propõe, pois, nada dentro de nós mudou. Deus não mudou o Seu Plano para cada um dos Seus filhos, por isso, o que era é e sempre será. As leis e os mandamentos do Senhor não mudam, porém, muda o nosso entendimento de acordo com o sabor dos ventos. Jesus vem nos lembrar da nossa responsabilidade quando passamos adiante os Seus ensinamentos. Antes de ensinar precisamos vivenciar os Seus mandamentos. Às vezes vivemos somente o que é mais fácil e deixamos de viver o que é essencial. Não podemos mais nos confundir entendendo que há coisas que são do passado e que os tempos mudaram. Os valores do Evangelho não mudaram! Porém, Deus trabalha com a nossa humanidade e é paciente e espera as nossas resoluções, mas não nos iludamos pensando que Ele irá mudar a Sua Palavra para nos agradar e corresponder aos nossos interesses. – Há algo que o Evangelho ensina que você considera ultrapassado? - Você acha muito difícil aceitar a Palavra de Deus? – Se você pudesse resumir toda a Bíblia qual seria a palavra que usaria? – Você é daqueles (as) que discorda dos mandamentos da Lei de Deus? – Por quê?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO