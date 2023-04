Evangelho de hoje, 4ª feira, 12/04/23 (Lc 24, 13-35)

Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado, chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos, e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: 'O que ides conversando pelo caminho?' Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cléofas, lhe disse: 'Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?' Ele perguntou: 'O que foi?' Os discípulos responderam: 'O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram! É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu.' Então Jesus lhes disse: 'Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram! Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?' E, começando por Moisés e passando pelos Profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: 'Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando!' Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: 'Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, e nos explicava as Escrituras?' Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém onde encontraram os Onze reunidos com os outros. E estes confirmaram: 'Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão!' Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão.

Reflexão - Caminhando com Jesus!

Assim como os discípulos de Emaús, nós também não entendemos as coisas que nos ocorrem. Apavoramo-nos diante dos acontecimentos que nos tiram a paz e, muitas vezes mergulhamos na tristeza e na desesperança porque caminhamos absorvidos pelas nossas dificuldades e não nos detemos para compreender os enigmas da nossa vida. Parece até que chegamos ao final do nosso caminho e não temos mais para onde correr. “Como somos sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram!” É difícil também para nós, reconhecer que o Senhor ressuscitado está muito perto de nós, que parte o Pão para nós e suscita no nosso coração coisas importantes para a nossa vida. A certeza de que o Senhor ressuscitado está perto de nós pode mudar toda a nossa compreensão diante dos fatos que roubam o nosso sossego. Jesus Cristo se faz presente no nosso caminho de uma maneira muito sutil e muito simples, mas também muito forte. Enquanto caminhamos precisamos apenas estar atentos (as) para reconhecê-Lo nas diversas situações ou quando, simplesmente meditamos na Sua Palavra, ou O contemplamos e O adoramos no Santíssimo Sacramento do Altar e nos deixamos banhar pela Sua Luz. Nós também desvendamos os mistérios da nossa existência quando participamos de uma Celebração Eucarística e comungamos o Seu Corpo e o Seu Sangue. Nestes momentos compreendemos que algo mudou dentro de nós e que também o nosso coração arde mesmo que nada de extraordinário tenha ocorrido. Todos nós também, como os discípulos de Emaús, somos motivados a dar a Boa Nova por onde passarmos: “Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a mim”! Tudo está escrito e marcado no nosso coração! - Quais são os sinais que você percebe enquanto caminha aqui na terra? – Você já consegue alcançar os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus? – Qual o sentido que você dá à Comunhão do Corpo e Sangue de Jesus? – Quando comunga você tem um coração contrito e atento aos sinais de Jesus?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO