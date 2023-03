Evangelho de hoje, 4ª feira, 01/03/23 (Lc 11, 29-32)

Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: 'Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do Sul se levantará juntamente com os homens desta geração, e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão. Porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas.

E aqui está quem é maior do que Jonas.'

Reflexão – Uma geração má é aquela que busca sinais para se converter.

Nós também podemos fazer parte de uma geração má, quando vivemos pedindo ao Pai sinais e motivos para assumir a vida nova que Ele nos propõe. Quando precisamos de um sinal para acreditar queremos ver para crer. Não enxergamos o que está um pouco além da nossa existência medíocre e sem objetivo do ter, do prazer, do poder, do divertir-se, do amealhar, do gozar a vida. Muitas vezes colocamos como condição para a nossa conversão os milagres que precisam acontecer na nossa vida e limitamos o poder de Deus às nossas necessidades e interesses pessoais. Os ninivitas se arrependeram e se converteram somente com a pregação de Jonas. A rainha do sul (rainha de Sabá) limitou-se a seguir os conselhos de Salomão, e todos foram salvos. E nós? A quem devemos ouvir para não fazermos parte dessa geração que caminha para o mal? Jesus veio como um sinal do Pai para a humanidade. Ele é, portanto, a grande manifestação do Amor do Pai por cada um de nós. É maior do que Jonas e maior que Salomão que atraiu para si reis, pela sua sabedoria. Nós precisamos fazer parte de uma nova geração, que tenha Jesus como único sinal, por isso, não necessitamos de outras garantias para acreditar na força e no poder de Deus. A Palavra de Deus é um Sinal da Sua presença no meio de nós. Ela é a bússola de Deus para nós. Hoje, a geração má é aquela que é constituída de uma multidão de pessoas que não crê na Palavra de Deus e não segue os Seus ensinamentos esperando por alguma coisa que venha a acontecer e que seja visível aos seus olhos e sensível ao toque. Olhemos para Jesus: Ele é o grande sinal do Pai para nós e nos quer dar salvação e vida abundante. – Você faz parte da geração boa ou má? – Faça uma reflexão da sua vida e pense se há alguma mensagem do Evangelho que você não acredita e por isso não tenta viver como Jesus ensinou. - Você ainda espera algum outro sinal a não ser o sinal da Cruz? – A palavra de Deus lhe basta para que volte atrás e se arrependa e tenha vida nova?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO