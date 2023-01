Evangelho de hoje, 3ª feira, 24/01/23 (Mc 3, 31-35)

Naquele tempo: Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: 'Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura.' Ele respondeu: 'Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos?' E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: 'Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.'

Reflexão – Sabemos que fazemos a vontade de Deus quando estamos ajustados à sua Palavra.

Durante os três anos da Sua vida pública, Jesus se propôs a revelar ao mundo a vontade do Pai que O enviara e, por essa razão, aproveitava todos os momentos para ensinar, apoiando-se nas Escrituras. A multidão que O seguia buscava alento para as suas dores e dificuldades, portanto, em outras palavras, queria receber a salvação e o perdão para os seus pecados. Jesus, então, aproveitava para edificar o reino dos céus aqui na terra consciente de que a vontade do Pai consistia em que Ele pregasse, libertasse e curasse aquele povo dos males que o afligia. Naquele momento, portanto, Ele aproveitou o exemplo da sua mãe e da sua família para mais uma vez exortar e dar um preceito àquelas pessoas que o escutavam: “Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”. Hoje, também, Jesus nos adverte e nos conscientiza de que para fazer parte da família de Deus aqui na terra, nós também necessitamos cumprir com a Sua vontade. Ser irmão de Jesus, ser da família de Jesus indica para nós a necessidade de viver de acordo com a vontade do Pai que se expressa nos ensinamentos do Evangelho. Sabemos que fazemos a vontade de Deus quando estamos ajustados (as) à sua Palavra e vivenciando os Seus ensinamentos nos nossos relacionamentos dando verdadeiro testemunho de que somos da família de Jesus. - Você se considera também da família de Jesus? O que você tem feito para isso? - Você tem feito a vontade do Pai? - Quem está norteando as suas ações e os seus empreendimentos? – Você se baseia na Palavra de Deus para guiar os seus pensamentos, palavras e ações?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO