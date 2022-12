Evangelho de hoje, 3ª feira, 20/12 (Lc 1, 26-38)

No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo!" Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim". Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível". Maria, então, disse: "Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!" E o anjo retirou-se.

Reflexão – Faça-se conforme a Palavra do Senhor!

Continuamos hoje refletindo neste Evangelho com a mesma perspectiva de que Deus está no meio de nós e que o Seu grande sinal já nos foi concedido. Maria ficou plena do Espírito Santo e concebeu Jesus no seu seio. É uma história que todos nós conhecemos! Porém, o mais importante agora é tomarmos consciência de que o Espírito Santo que também mora em nós, age dentro do nosso ser e a sua força concebe em nós o próprio Jesus com todos os seus atributos nos dando vida nova e capacidade para termos uma vida plena. Precisamos, pois, nos apossar de todos os elementos que fazem parte de Jesus e que foram concebidos dentro do nosso coração: “A Sua natureza divina, a Sua natureza humana perfeita, a Sua vivência humana, a eficácia da Sua morte, o poder da Sua ressurreição, o poder transcendente da Sua ascensão e a Sua entronização”. O poder do Altíssimo também já nos cobriu com a Sua sombra e o Cristo que mora em nós nos dá a Sua capacidade, divina, humana, espiritual, para que tenhamos em nós, como Maria, a coragem para dizer sim a Deus, confiando, não nas nossas forças naturais, mas na capacidade infinita do Pai. “Porque para Deus nada é impossível”, é que cada um (a) de nós pode proclamar: “Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra!” - Você se sente na presença de Deus? Como você o vê? Como Jesus está dentro do seu coração? – Você sabia que dentro de você que foi batizado (a), existe a capacidade de Jesus, como um brilhante? – Você vive e age usando esses predicados de Jesus? - Pense nisso!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO

