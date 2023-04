Evangelho de hoje, 3ª feira, 04/04/23 (Jo 13, 21-33 36-38

Naquele tempo: Estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: 'Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará.' Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: 'Senhor, quem é?' Jesus respondeu: 'É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho.' Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: 'O que tens a fazer, executa-o depressa.' Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: 'Compra o que precisamos para a festa', ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: 'Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: 'Para onde eu vou, vós não podeis ir'. Simão Pedro perguntou: 'Senhor, para onde vais?' Jesus respondeu-lhe: 'Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde.' Pedro disse: 'Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti!' Respondeu Jesus: 'Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo: o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes.'

Reflexão – Que não sejamos o traidor!

Na Última Ceia reunido com Seus discípulos Jesus lhes revela o que estava para acontecer a partir daquele momento. Não lhes escondeu nada, nem o que estaria guardado dentro dos corações de cada um deles. Jesus estava comovido, no entanto, parecia dar testemunho de que a traição de Judas parecia ser um fato já esperado e que não lhe causaria nenhuma surpresa. A maioria dos discípulos, porém, ficou atônita e confusa, pois não entendia o Jesus estava predizendo. Dentro do que vemos e ouvimos neste contexto, nós conseguimos perceber a reação dos três discípulos que tiveram uma atuação marcante no episódio da Paixão e Morte de Jesus Cristo. Pedro, João e Judas, três discípulos com características diferentes. Pedro, com seu jeito insistente, questionador, inconsequente, agitador, aquele a quem vez por outra Jesus mais admoestava, pois conhecia o seu coração contraditório, queria explicações e apelava para a intimidade do discípulo amado com o Mestre. João, consciente de que era amado, teve liberdade de se recostar no peito de Jesus e argui-Lo, ouvindo as confidencias do Mestre e tomando conhecimento dos Seus segredos. Judas, discípulo igual aos outros, mas com uma missão traiçoeira que somente Jesus já percebera estava atento à hora em que iria entrar em ação. E só isso lhe importava! Jesus prosseguia na sua missão mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro o negaria. No entanto, não desanimava diante da perspectiva de que seria abandonado pelos Seus servos e tentava antecipar para eles o mistério que logo mais iria ser desvendado. Trazendo esta reflexão para a nossa vida pessoal, chegamos à conclusão de que dentro do contexto das nossas ações humanas sempre haverá alguém que terá a função de trair. Por essa razão, precisamos sempre nos manter atentos (as), a fim de que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de traidores (as). Nós também temos dificuldades de entender os sinais de Deus e, por isso mesmo, muitas vezes, olhamos para as aparências e julgamos os outros, sem nos apercebermos de que também somos capazes de trair a Deus. Nunca atinamos que poderemos ser os responsáveis pelas coisas que não dão certo e não admitimos as nossas atitudes de incoerência. O Senhor, porém, que conhece os nossos corações, sabe, de antemão, quando o haveremos de trair, de negar, mas também tem ciência do quanto O poderemos glorificar quando cumprimos com a nossa missão. Hora nós agimos como Pedro, hora nós somos como Judas. Peçamos ao Senhor a graça de sermos sempre como João, conscientes de que somos verdadeiramente amados por Ele. Que possamos nos recostar no peito de Jesus, e na intimidade com Ele, escutando as Suas confidências pedir para que nunca estejamos entre os infiéis e traidores. – Você se sente um discípulo, uma discípula amada? – Você tem se recostado no peito de Jesus para ouvir o que Ele tem a lhe falar? - Você sabia que trai a Deus quando não está vivendo segundo a Sua vontade? - Você sabe que negar a Deus é não dar testemunho dos dons e das graças de Deus na sua vida? – Você acha que o Senhor conhece o seu coração?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO