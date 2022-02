Evangelho de hoje 20/02 (Lc 6, 27-38)

Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir e, se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles que de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo; porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos”.

Reflexão– “A Palavra de Deus confunde quem não a conhece”

Quando caminhamos aqui na terra seguindo as concepções do mundo, isto é, do que a maioria pensa e age, a Palavra de Deus nos confunde porque fala justamente o contrário do que todos pregam. Se não tivermos uma fé firme, não conseguiremos apreender o pensamento de Deus. Foi o próprio Jesus, Filho do Deus, vivo, quem, em pessoa, veio desbaratar a teia do inimigo que tenta colocar em nós uma doutrina de morte. Por isso, quando nós ouvimos Jesus falar coisas como: amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer aos que nos amaldiçoam, rezar pelos caluniadores, dar a outra face depois de tomar uma bofetada, dar a túnica quando alguém já nos tomou o manto etc. nós nos apavoramos. A grande chave para que possamos compreender isso está justamente nesta expressão de Jesus: “O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles.” Quando nos colocamos no lugar do outro, quando nos envolvemos com o outro nós podemos compreender as suas motivações e, assim, podemos perdoar, compreender, acolher. Depois também Jesus nos faz outras indagações: qual a recompensa que nós teremos se fizermos o bem só a quem nos fizer o bem? Se amarmos somente a quem nos ama, qual será o mérito? Se emprestarmos dinheiro somente a quem pode nos pagar, nós não faremos por amor, mas sim, por conveniência. Outra expressão que nos ajuda a compreender: “sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus”. Finalmente Jesus nos dá a dica para que sejamos misericordiosos como o Pai é misericordioso: não julgar, porque então também não seremos julgados; não condenar, porque também não seremos condenados; perdoar para que sejamos perdoados; dar para poder então, receber. Enfim, com a mesma medida com que nós medimos os outros, isto é, da mesma forma, na mesma proporção, do mesmo jeito, nós seremos também medidos. - Você tem dificuldade em acolher essa Palavra? - Qual das orientações de Jesus lhe é mais difícil de viver? - Como você costuma julgar as pessoas que erram? - Você costuma fazer o bem sem olhar a quem, ou só ajuda a quem conhece? - Você acha que tem necessidade de amar as pessoas que estão fora do seu círculo de amizade?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO