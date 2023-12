Evangelho de hoje, 2ª feira, dia 11/12/2023 (Lc 5, 17-26)

Página patrocinada por:

Um dia Jesus estava ensinando. É à sua volta estavam sentados fariseus e doutores da Lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: 'Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: 'teus pecados estão perdoados', ou dizer: 'levanta-te e anda'? Pois, para que saibais que o Filho do homem tem na terra poder de perdoar os pecados - disse ao paralítico - eu te digo: levanta-te, pega o leito e vai para casa'. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: 'Hoje vimos coisas maravilhosas!'

Reflexão – O pecado nos paralisa!

Quando meditamos sobre esta passagem do Evangelho, chama-nos a atenção o registro de São Lucas quando se refere a Jesus: “Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados.” Primeiramente, nós entendemos que foi a fé dos amigos do paralítico que chamou a atenção de Jesus, em segundo lugar nós percebemos que Ele detectou com precisão a razão da paralisia daquele homem: o pecado! Trazendo este cenário para a nossa vida nós também podemos chegar à conclusão de que existem muitos paralíticos à nossa volta precisando ter um encontro com Jesus e receber dele o perdão dos seus pecados. Apesar de também sermos pecadores, necessitados de clemência, não podemos nos omitir e deixar com que as pessoas pereçam por inanição e ignorância. Aquele paralítico que se deixou conduzir pelos seus amigos, talvez nem tivesse noção do que estava acontecendo, mas o encontro com Jesus o fez reconhecer o seu pecado e deixar-se curar pelo Médico dos Médicos. Depois, Jesus deu-lhe uma ordem que para nós é providencial: “levanta-te, pega o leito e vai para casa'”. Nos tempos de hoje nós também percebemos que Deus está querendo resgatar as famílias e é na nossa casa, junto à nossa família, onde primeiro precisamos espalhar o amor que recebemos de Deus. Hoje nós podemos ser os amigos que levam o paralítico para que Jesus o cure, como também o próprio paralítico que está preso e necessitado de libertação. O desejo de Deus é curar, não somente a nós e aos nossos amigos, mas também os da nossa família, presos e paralisados pelo pecado que desarmoniza o corpo e a alma. – Existe alguém paralítico perto de você esperando ajuda? – Você já tem ajudado a alguém necessitado de cura? – Você acha que na sua casa todos estão bem? – Existe alguém triste, desanimado, paralisado, depressivo? – Faça-lhe um convite para visitar Jesus, leve-o para a Adoração, para uma Missa ou algum grupo de Oração. Dê o passo que Jesus fará o milagre!



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO