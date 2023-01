Evangelho de hoje, 2ª feira, 23/01/23 (Mc 3.22-30)

Naquele tempo: Os mestres da Lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: 'Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo: tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados, como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno.' Jesus falou isso, porque diziam: 'Ele está possuído por um espírito mau.'

Reflexão – Quem blasfema contra o Espírito Santo está praguejando contra Deus!

Neste Evangelho, com muita sabedoria Jesus refutou o argumento dos mestres da Lei que confundiam o povo alegando que Ele era movido por um espírito mal e que era por força do demônio que expulsava os demônios. Jesus então, lhes mostrou que um reino que se volta contra si mesmo é um reino enfraquecido e condenou aqueles que blasfemavam contra o Espírito Santo, pois, quem assim o faz está praguejando contra o próprio Deus e dividindo o Seu reino. Refletindo sobre as palavras de Jesus nós podemos perceber que lutamos contra nós mesmos (as) quando negamos o poder do Espírito Santo e não reconhecemos Nele o motivador da nossa vida e das nossas ações. Se, tivermos consciência de que recebemos o Espírito Santo no nosso Batismo não o podemos rejeitar e não querer a sua manifestação em nós, pois, assim, com certeza, estaremos fadados ao fracasso e a uma vida de trevas. Não teremos perdão! Seremos fortes e destemidos se deixarmos que a força do Espírito atue em todos os momentos da nossa vida. Precisamos, pois, estar muito atentos para não dar ouvidos aos ensinamentos dos homens que negam o poder do Espírito Santo, para que não se enfraqueça em nós a Sua manifestação. – Você acredita que o Espírito Santo tem poder na sua vida? – Você é uma pessoa que dá ouvidos a doutrinas de outras religiões? – Quem é o Espírito Santo para você? – E Jesus, quem é Ele para você?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO