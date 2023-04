Evangelho de hoje, 2ª feira, 17/04/23 (Jo 3, 1-8)

Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus, de noite, e lhe disse: 'Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele'. Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o Reino de Deus'. Nicodemos disse: 'Como é que alguém pode nascer, se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe?' Jesus respondeu: 'Em verdade, em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no Reino de Deus.' Quem nasce da carne é carne; quem nasce do Espírito é espírito. Não te admires por eu haver dito: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito'.

Reflexão - Quem vive na carne nunca consegue nascer do alto!

Na conversa com Nicodemos Jesus nos incita nascer da água e do Espírito para que possamos ver o reino dos céus. E nós também, como Nicodemos, nos confundimos e não conseguimos entender o significado do que Jesus lhe falou, porque ainda estamos muito ligados (as) à nossa inteligência humana e temos dificuldades em nos deixar dirigir pelo Espírito Santo. Nascer do alto é, justamente, deixar-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus sem questionar nem se interpor com a nossa mentalidade humana e carnal. É também assumir uma vida nova, direcionada por Deus. É deixar-se conduzir por uma nova mentalidade, nova maneira de agir, de pensar e de procurar a santidade. A carne pensa, julga, faz cálculos, procura os seus interesses, questiona, duvida e por isso, quem vive na carne nunca conseguirá nascer do alto. Nascer da água e do Espírito é deixar-se purificar e governar por Ele, sepultando a humanidade, o raciocínio lógico, os planos e a vontade própria. Quem se abandona e deixa-se conduzir pelo Espírito de Deus, nasce da água e do Espírito e assim, pode entrar no Reino de Deus. Esta é a diferença! Assim como a pluma se deixa levar pelo vento sem questionar, assim também nós seremos conduzidos se nos deixarmos levar pelo vento do Espírito Santo sem pedir explicações. Não questionar, não fazer cálculos, mas simplesmente entregar-se! Não existem explicações para as obras de Deus. Quem as quiser entendê-las ficará na ignorância a vida toda e perderá a melhor parte. - Você já nasceu da água e do Espírito ou a carne ainda comanda a sua vida? - Você é uma pessoa racional ou já parou de fazer cálculos para compreender os mistérios da sua vida? – Você é como uma pluma ou como um monte?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO