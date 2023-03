Evangelho de hoje, 2ª feira, 13/03/23 (Lc 4, 24-30)

Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: 'Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo: no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio.' Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho.

Reflexão - Todos somos missionários do poder amoroso de Jesus.

Existe um ditado popular que diz: “santo de casa não obra milagre”! Neste Evangelho Jesus confirma isso quando se reporta às figuras de Elias e de Naamã, o sírio para nos mostrar o que hoje ainda continua acontecendo na humanidade: nenhum profeta é bem aceito no meio do seu povo. Elias foi mandado para fazer prodígios na vida de uma viúva, fora de Israel. E embora que em Israel houvesse muitos leprosos, nenhum foi curado pelo profeta Eliseu. Naamã, o sírio, no entanto, veio e foi curado pelo profeta nas águas do Rio Jordão. Diante disso todos nós podemos avaliar que faz parte da nossa natureza humana colocar a confiança nas pessoas que apesar de serem desconhecidas, têm fama. Não conseguimos assimilar que o poder vem de Deus e é diante deste poder que precisamos nos curvar. Que o Senhor escolheu pessoas por meio das quais Ele mostra a Sua autoridade e mesmo dentro da nossa casa alguém pode ser chamado a exercer o poderio de Deus e nos ajudar a sair das situações difíceis, curar as nossas enfermidades. De alguma forma todos somos missionários do poder amoroso de Jesus. Jesus também não foi reconhecido na sua terra por ser filho de um simples carpinteiro que morava na redondeza. Simplesmente não acreditavam no poder do Espírito Santo que agia Nele, porque Ele era conhecido de todos. Isto nos serve de exemplo e de alento quando quisermos falar de Jesus no meio da nossa própria família e não nos derem atenção. Não precisaremos nos angustiar se não conseguirmos êxito, mas tão somente, confiar na força e no poder do Espírito, que age e faz mesmo que não acreditem em nós. Perseverar e nunca desistir de ir é o nosso papel. – Você costuma anunciar Jesus dentro da sua casa e já desistiu? - O seu testemunho é coerente com o que você prega? - Para você o que é evangelizar?



Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO