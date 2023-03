Evangelho de hoje, 2ª feira, 06/03/23 (Lc 6, 36-38)

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo; porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos.'

Reflexão – Misericordiosos como o Pai!

Criados à imagem e semelhança de Deus nós temos a missão de refletir, como um espelho, as características do nosso Criador. Para nós, Jesus é o modelo do PAI e veio ao mundo para nos ensinar a ser parecidos (as) com Ele. Nesta leitura Jesus nos esclarece que são quatro as condições para que sejamos parecidos com Ele e misericordiosos como o Pai: não julgar, não condenar, perdoar e dar. Por conseguinte, podemos deduzir que ser misericordioso como o Pai é não julgar os nossos irmãos conforme o conceito que temos de nós mesmos. É também não condenar o nosso próximo na medida da nossa percepção e da nossa vontade de vingança. Entretanto, é também, o saber perdoar a quem nos ofende na mesma medida que precisamos receber perdão. É saber dar e ofertar ao nosso próximo tudo aquilo que lhe seja adequado, como se fosse a nós mesmos. Por isso, no final Jesus complementa a lição com uma máxima que resume tudo o que Ele deseja que apreendamos: “porque com a mesma medida com que medirdes os outros vós também sereis medidos!” Isto é, a mesma medida que usamos com os nossos irmãos será a que o Pai usará conosco. À toda ação corresponde uma reação, portanto, se não julgarmos, não seremos julgados, se não condenarmos, não seremos condenados, se perdoarmos, seremos perdoados e se dermos, também receberemos. A mesma medida de misericórdia que usarmos nos nossos relacionamentos nós a receberemos “calcada, sacudida, transbordante”, ou seja, plena, cheia. Se usarmos a nossa medida com a misericórdia, receberemos misericórdia, se usarmos a nossa medida com ódio, intolerância, incompreensão, também assim a receberemos de volta em porção dobrada. É uma lei natural, que vale tanto para o bem como para o mal. – Qual é a medida que você tem usado com as pessoas com quem convive? – Você tem exigido delas o que não consegue cumprir? – Você é uma pessoa compreensiva com os erros dos outros? – Você tem o hábito de julgar e condenar as pessoas? – O que precisa mudar para que seja misericordioso (a)?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO