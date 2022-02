Evangelho de hoje 18/02 (Mc 8,34-9,1)

Naquele tempo: Chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos.' ,1Disse-lhes Jesus: 'Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não morrerão sem antes terem visto o Reino de Deus chegar com poder.'

Reflexão – “Tomar a nossa cruz é assumir o nosso dia a dia”

O próprio Jesus nos esclarece de que renunciar a nós mesmos e tomar a nossa Cruz é uma condição para que O possamos, verdadeiramente, seguir. Quando ouvimos estas palavras de Jesus todos nós sentimos um pouco de frustração, pois não temos conseguido viver uma vida de renúncia e de desapego. No entanto, se conseguirmos parar um pouco para meditar, iremos constatar que nesta passagem nós encontramos uma promessa de salvação incontestável. Jesus nos assegura o fim de toda a nossa luta pessoal para nos salvar: basta apenas que nos ponhamos a segui-Lo sem querer tomar para nós, a responsabilidade, de sozinhos, conquistar a felicidade eterna. Para isso, precisamos compreender que renunciar a nós mesmos é abdicar da nossa vontade própria, das nossas opiniões, planos, autoridade, mentalidade e comodismo. Tomar a nossa cruz é assumir o nosso dia a dia, com os seus sofrimentos, alegrias com a disposição de construir o reino de Deus. É nos deixar conduzir com segurança, é também ganhar a vida, é libertarmo-nos de nós mesmo. Quem não quer sofrer pouco, acaba sofrendo muito e toda a pessoa que quer se livrar de qualquer maneira dos seus percalços está procurando salvar a sua própria vida. Quando queremos ganhar o mundo inteiro nós estamos querendo realizar a nossa própria redenção. Só pensamos em nós mesmos, não nos comprometemos com os outros, desejamos uma vida acomodada e sem dificuldade. No entanto, quando perdemos a nossa vida por causa do Evangelho e nos entregamos ao Rei compartilhando alegrias e dificuldades com os outros, então, o reino de Deus acontece com poder e tudo o mais nos virá por acréscimo. Estejamos certos, nós somos privilegiados, porque o reino de Deus já está acontecendo. - Você tem feito mais para ganhar a vida ou para ganhar o mundo inteiro? – Você é daquelas pessoas que polemizam a Palavra de Deus e dão a sua própria interpretação segundo lhe convem? - Você tem usado de algum método ou meio que vai de encontro ao que Jesus ensinou? – Você tem medo de enfrentar barreiras e de assumir compromissos?

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO