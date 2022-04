Evangelho de Hoje 14/04 (Jo 13, 1-5)

Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai; tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: “Senhor, tu me lavas os pés?” Respondeu Jesus: “Agora, não entendes o que estou fazendo; mais tarde compreenderás”. Disse-lhe Pedro: “Tu nunca me lavarás os pés!” Mas Jesus respondeu: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo”. Simão Pedro disse: “Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça”. Jesus respondeu: “Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estais limpos, mas não todos”. Jesus sabia quem o ia entregar; por isso disse: “Nem todos estais limpos”. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: “Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz.

Reflexão - Ccomo vivenciar o verdadeiro amor

Nos últimos momentos antes de ser levado para o Calvário, Jesus reuniu os Seus discípulos para a Ceia e mostrou-lhes como vivenciar o verdadeiro amor. Tirando manto da realeza, da autoridade e da dignidade de ser Filho de Deus, Jesus tomou uma toalha e abaixou-se para servir aos seus amigos. Com o seu gesto, Jesus quis nos mostrar que lavar os pés de alguém, é servir, estar à disposição, solidarizar-se fraternalmente com ele. Todo discípulo deve imitar o Mestre, portanto, mesmo que não compreendamos o gesto de Jesus em razão da nossa limitação humana, precisamos obedecê-lo, pois sabemos que só Ele tem para nós, palavras de vida eterna: “compreendeis o que acabo de fazer?... Se eu, o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros”. Diante da incompreensão de Pedro ao querer dissuadi-Lo do Seu propósito de lavar os pés dos discípulos, Jesus replicou com uma afirmação que é muito importante para todos nós, hoje: “Se eu não te lavar, não terás parte comigo.” Os pés significam o nosso caminhar, nossas ações, nossas escolhas, nossas preferências. Quando acolhemos com humildade o auxílio de alguém que em Nome de Jesus se oferece para nos ajudar, nós nos estamos deixando lavar por Jesus. Do contrário, quando não admitimos ser “lavados” e servidos por alguém é sinal de que já nos consideramos perfeitos e, por isso, não necessitamos de ajuda. Somente depois que lavou os pés dos Seus discípulos foi que Jesus vestiu novamente o manto e sentou-se. Para nós isto é muito significativo, e nos ensina a não nos omitir nem descansar diante das ocasiões de prestar serviço e ajudar às pessoas as quais encontramos no nosso dia a dia. Fazendo assim, estaremos conscientes de que cumprimos com o mandamento de Jesus. – Você tem aproveitado as ocasiões para “lavar os pés” de alguém? – Você tem se deixado lavar os pés por alguém? – Você aceita a ajuda de quem você nem conhece? – Quem poderá estar precisando ser lavado por você, hoje? – Faça uma reflexão!

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária UM NOVO CAMINHO