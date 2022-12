Espanhola Binter compra 5 E195-E2 da Embraer

Fontes da indústria, do comércio e da área financeira leram e consideraram elegante, “como é o seu autor”, o conteúdo da nota que, ontem, o deputado Salmito Filho publicou em uma rede social a respeito de informação desta coluna, segundo a qual seu nome – juntamente com o do economista Célio Fernando – está muito cotado para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet) do Governo do Estado na gestão do governador eleito Elmano Freitas.

Na nota, Salmito revelou “muita humildade”, como disse um empresário da indústria, ao destacar o seu primeiro parágrafo:

“Só para não haver dúvida e nem criar qualquer embaraço político, esclareço: o nome do economista Célio Fernando é um grande nome que reúne competência técnica e confiança política por parte do grupo que ganhou a eleição para governador do Ceará em 2022”.

Na opinião de um operador do mercado financeiro, Salmito Filho ganhou pontos junto ao estamento político apoiador do governador eleito, ao escrever o seguinte no segundo parágrafo de sua nota:

“Sempre que meu nome é lembrado por quem quer que seja, para mim é sempre uma honra (ele mencionou, agradecido, este colunista, que divulgou a informação). Entretanto, preciso deixar claro que não apresentei pleito ao governador eleito Elmano e não fui sondado para alguma secretaria”.

Salmito integra a equipe de transição do futuro governo e, nesta condição, redigiu assim o terceiro parágrafo de sua nota:

“Estou como voluntário na equipe de transição a convite do governador eleito Elmano para contribuir. Fiquei como facilitador voluntário para as temáticas ‘desenvolvimento econômico e trabalho e meio ambiente’”.

O pronunciamento de Salmito Filho, cuja bagagem intelectual foi alicerçada em cursos no exterior que o credenciam ao exercício de qualquer posição no futuro governo estadual, pode ser lido e interpretado como um ponto fora da curva.

Ao mesmo tempo em que, com sua costumeira e elogiada lhaneza, destaca as virtudes de Célio Fernando, ele se declara, sem o dizer, pronto para qualquer tarefa, pois é assim que se postam os voluntários competentes e, neste caso, devotados à vida pública.

“O que posso dizer é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do governo do Estado estará em muito boas mãos, independentemente de quem vier a ser escolhido, ou Salmito Filho ou Célio Fernando”, como afirmou a esta coluna o atual ocupante da pasta, engenheiro Maia Júnior, que se declarou feliz com a notícia de que um dos dois provavelmente o substituirá.

Mas não está descartada a possibilidade de um terceiro nome, advertiu a mesma fonte da primeira informação.

A propósito: ontem, empresários cearenses que têm ligação com a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) tentavam obter alguma informação sobre quem poderá tornar-se presidente da ZPE Ceará. Hoje, o cargo é ocupado pelo economista Eduardo Neves.

A ZPE Ceará é a primeira e única do país em operação. Algumas das empresas que celebraram Memorandos de Entendimento com o governo do Ceará para a instalação de unidades de produção de Hidrogênio Verde no Pecém já manifestaram sua intenção de localizar seus investimentos na área da ZPE, tirando proveito de todos os incentivos que a legislação estadual e federal oferece.

Deve ser lembrado que a ZPE é uma empresa vinculada à Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIIP S/A), que tem um sócio importante e de peso – o Porto de Roterdão. E foi a CIPP S/A a primeira da estrutura administrativa do governo do estado a ganhar novos diretores, a começar pelo seu presidente, economista Hugo Figueiredo, e por dois vice-presidentes – o de Operações, Fabio Grandechamp, e da Finanças, Rebeca do Carmo Oliveira. (Os demais diretores foram mantidos, inclusive a da área comercial, Duna Uribe).