Empresas americanas investem na China

No ano passado de 2020, apesar da epidemia e do atrito comercial entre os dois países, o investimento direto dos Estados Unidos na China chegou a US $ 123,88 bilhões.

Foi um recorde, segundo a Statista, empresa alemã especializada em dados de mercado e de consumo, citada pelo site do Global Times, um dos grandes periódicos chineses, que, como os demais, é controlado pelo Estado.

O Global Times diz mais:

“Apesar do aparente impulso do governo dos EUA para uma dissociação econômica China-EUA, a maioria das 500 maiores empresas dos EUA planeja aumentar o investimento na China, de acordo com uma pesquisa mais recente, destacando os enormes interesses comerciais dos EUA no mercado chinês e o fracasso de Washington. políticas tóxicas da China.

Das 41 empresas americanas pesquisadas que ajustaram seus negócios na China, 28 optaram por aumentar o investimento, assumindo significativos 68%, enquanto apenas 10 reduziram o investimento, de acordo com a pesquisa divulgada pelo Centro para China e Globalização (CCG), de Pequim.