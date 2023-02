Empresário de energia renovável investirá em área degradada no Ceará

Atenção! O projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) do Governo do Ceará voltado à recuperação de áreas degradadas no estado ganhou ontem um importante aliado.

Um empresário brasileiro, com investimentos em energias renováveis no Brasil e na Noruega, disse ontem a um consultor que tem estreita ligação com o secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (SDE), Sílvio Carlos Ribeiro, que virá a Fortaleza nos próximos 15 dias para, pessoalmente, manifestar seu desejo de investir nesse empreendimento.

Ele disse mais:

“Eu estava inclinado a entrar nesse negócio, mas não sabia como. Agora, depois de ler informações sobre o assunto, decidi investir no Ceará. E vou para Fortaleza”. Quem lhe transmitiu as informações foi o consultor, ao qual a coluna teve acesso.

A fonte desta informação não revelou a identidade do empresário nem de sua empresa, mas prometeu que isso será desvendado quando ele visitar o Ceará depois do dia 15 deste mês.

As informações que o empresário leu no exterior, onde se encontra, foram as publicadas por esta coluna. Segundo elas, a recuperação das áreas degradadas no interior cearense envolve investimento simultâneo na geração de energia solar fotovoltaica – tirando proveito do alto índice de insolação que tem o Ceará, que é o endereço do sol – e na produção de frutíferas rasteiras, na criação de cabras leiteiras e na produção de flores com o objetivo de produzir mel de abelha de alta qualidade para exportação.

O secretário Sílvio Carlos Ribeiro – que viajará segunda-feira para a Alemanha, onde participará da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, hortaliças e flores, e para a Holanda, onde visitará a Universidade de Wageningen, que detém a tecnologia da cultura protegida, algo que o governo do Ceará implantará a partir deste ano em Ubajara, na região do Cariri, no Sul do Estado – já está informado da visita do empresário, que terá encontro com o titular da SDE, Salmito Filho.

“As áreas degradadas no semiárido do Ceará têm solo pobre para a agricultura, mas a moderna tecnologia tem como transformá-lo em solo rico e produtivo. E usando, também, a tecnologia mais moderna, será possível gerar energia solar fotovoltaica e atividade agropecuárias nessas áreas”, como revela o presidente da Federação da Agricultura do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, que acompanha de perto as tratativas que visam atrair aquele empresário para o Ceará.