Embrapa no Ceará promete inovação com setor produtivo

Quinta-feira, 11, às10 horas, o químico Gustavo Saavedra tomará posse da chefia-geral da Embrapa Agroindústria Tropical, sediada no bairro do Pici, em Fortaleza. A cerimônia terá a presença da diretora executiva de Inovação e Tecnologia da empresa, Adriana Regina Martin.

O evento será transmitido ao vivo pelo Canal da Embrapa no YouTube.

Além da posse de Saavedra, a diretora Adriana Martin tratará com os gestores da Embrapa Agroindústria Tropical sobre os novos nomes que comporão o Conselho Assessor Externo da unidade cearense.

A ideia dominante é buscar nomes ligados a empresas locais e nacionais que desafiem a empresa a inovar no Ceará.

Adriana Martin visitará a fazenda da Tijuca Alimentos, onde conhecerá um caso de sucesso de aplicação de tecnologia da Embrapa em uma área de 1 mil hectares cultivados com cajueiro-anão.

Por sua vez, Gustavo Saavedra está dizendo e repetindo que apalavra chave os anos de sua gestão é inovação. Ele explica que a Embrapa é uma empresa de ciência que tem de causar impacto no setor produtivo:

“Nós temos de estar juntos de quem produz para prospectar as demandas de custo, médio e longo prazos, “mas em especial as de médio e longo prazos, para gerar as soluções tecnológicas que não existem e adaptar para o mercado os conhecimentos científicos que já existem”.