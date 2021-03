Em 20 dias, águas do S. Francisco chegarão ao açude Castanhão

Esta coluna transmite, em primeira mão, a melhor notícia do ano para os pequenos, médios e grandes produtores cearenses da agropecuária, localizados na região do Baixo Jaguaribe:

Dentro de 20 dias, as águas do rio São Francisco chegarão ao seu destino no Ceará - o açude Castanhão, tornando realidade um sonho nascido no império.

Hoje, primeiro de março, a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) do Governo do Estado, em comum acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), abre as comportas do Cinturão das Águas do Ceará (CAC) com o que o caudal líquido, que se inicia na barragem do Jati e que foi acumulado nos últimos 40 dias, ganhe, por gravidade, a direção dos rios e riachos que as levarão ao maior açude do Nordeste Ocidental.

A viagem das águas começa hoje no CAC, depois ganhará o leito do Riacho Seco, em seguida o do Rio Batateiras, que desce do Crato, e mais adiante o Rio dos Porcos que as levará até o Rio Salgado, que desagua no Jaguaribe que, à jusante, é barrado pelo Castanhão.

“A viagem será rápida porque todos esses rios e riachos estão cheios, incluindo o Salgado e o Jaguaribe. Teremos, então, um fenômeno que o sertanejo e seu conhecimento empírico denominam de 'água transportando água’. Em mais 20 dias, as águas do rio São Francisco chegarão ao Castanhão”, disse ontem à coluna uma alta fonte da SRH.

Na opinião da mesma fonte, este 1º de março é mais um dia histórico para a crônica dos recursos hídricos do Ceará.

O sonho do imperador D. Pedro, sonhado no Século 19, torna-se agora realidade, sendo, porém, apenas o início de um empreendimento que tem, ainda, graves dificuldades a enfrentar, a começar pelo alto custo de sua gestão, operação e manutenção, ainda não definido.

A despesa maior é – e será sempre – com o consumo de energia elétrica de sua cascata de estações elevatórios nos canais Norte e Leste.

Especialistas, inclusive o engenheiro cearense José Carlos Braga, que já integrou os quadros técnicos do MDR, estão martelando a tese de que o Projeto São Francisco de Integração de Bacias está condenado a ser um novo elefante branco se não for repassado à gestão privada.

O próprio Braga, mesmo, apresentou ao vice-presidente da República, Hamilton Mourão, o Projeto Mandacaru, que recomenda, entre outras coisas, o aproveitamento das margens dos canais Norte e Leste para a geração de energias renováveis – solar e eólica, para garantir o funcionamento de todas as motobombas já instaladas e a serem instaladas nos dois canais.

Por enquanto, o Projeto Mandacaru não entrou no radar do MDR, que agora, em boa parceria com os governos do CE, RN, PB e PE, parece haver acertado um “modus operandi” que permitirá dividir,por enquanto, as altas despesas do Projeto São Francisco.



CEARENSE

Pois é! O grupo cearense Hapvida e o grupo paulista Notre Dame Intermédica, depois de vários meses de negociação, chegaram a um acordo que permitirá a fusão dos seus semelhantes negócios na suaárea de atuação, a de planos de saúde.

Dessa fusão nascerá uma nova empresa – uma gigante mundial – cujo valor de mercado é estimado em R$ 120 bilhões.

O grupo cearense será o sócio majoritário, com 53% das ações da nova empresa, que terá dois CEOs – Irlau Machado Filho, pelo Notre Dame, e Jorge Pinheiro, pelo Hapvida.

Os maiores escritórios de advocacia do país, os maiores bancos nacionais e pelo menos um estrangeiro e as maiores consultorias empresariais do mundo envolveram-se, durante os últimos meses, nas tratativas desse acordo.

Esta coluna volta a repetir: o melhor do Ceará é o cearense.



INTRIGA

Uma nova intriga está a fomentar a mídia no interior do governo do presidente Bolsonaro.

Agora, circula o que até ontem era um boato: Onyx Lorenzoni, novo ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, quer que o Programa de Parceria de Investimentos saia do ministério da Economia, de Paulo Guedes, e vá para a sua pasta.

Tudo isso é para irritar Guedes e fazê-lo pedir para sair do governo, causando o pior para o país e o melhor para a oposição e sua aliada.

OS RISCOS

Consultor de empresas do Ceará e de outros estados, o economista Alcântara Macedo tomou um susto ao ler, ontem, no site do Fórum Econômico Mundial, o Relatório de Riscos Globais 2021.

Macedo focou sua atenção nos riscos econômicos, que são os seguintes:

Riscos de Curto Prazo (2021-2022): estagnação prolongada da economia e Falha de Cybersegurança; Riscos de Médio Prazo (de 3 a 5 anos): estouro da bolha de ativos, instabilidade de preços, crise de divisas, choque de commodities; Riscos de Longo Prazo (de 5 a 10 anos): colapso dos estados (nações), crise de recursos naturais, colapso do sistema de seguridade social, colapso da indústria mundial.

“Teremos de começar, novamente, a enfrentar cenários e desafios. Afinal, a conta tem de ser paga”, diz Alcântara Macedo.

EXPORTAÇÃO

Ontem, o navio “Dulce France”, da companhia francesa de navegação Marfret, zarpou do porto do Mucuripe, em Fortaleza, levando mais de 200 contêineres de melões da Agrícola Famosa e mais 20 carregados de banana.

Banana produzida na Chapada do Apodi pela Nordeste Vegetais e exportados pela Brok Fresh, do empresário palmeirense Edson Brok.

SAUDADE

Assis Miranda, que presidiu a antiga e extinta Teleceará, faleceu ontem, vítima da Covid.

Este colunista o conheceu no início dos anos 60, em Messejana.

Engenheiro competente, era um amante da música, sendo amigo pessoal dos maiores cantores e compositores cearenses, entre eles Fagner, Ednardo e Fausto Nilo.



PETROBRAS

Em mensagem a esta coluna, a Petrobras informa que assinou sexta-feira, 26, com o Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Pirineus (FIP Pirineus), contrato para a venda da totalidade de sua participação de 51% no capital social da sociedade Eólica Mangue Seco 2 – Geradora e Comercializadora de Energia Elétrica S.A. (Eólica Mangue Seco 2), proprietária de parque de geração de energia eólica.

O valor da venda é de R$ 32,97 milhões, a ser pago em uma única parcela no fechamento da transação, sujeito aos ajustes previstos no contrato.



O negócio faz parte da política de desinvestimento da Petrobras.

PÁSCOA DA SORTE

Começam hoje, 1 de março, as apostas para a Dupla de Páscoa, primeiro concurso especial das Loterias Caixa neste ano.

O prêmio está estimado em R$ 30 milhões e o sorteio será realizado no dia 3 de abril.



Como nos demais concursos especiais, a Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina do primeiro sorteio, e assim sucessivamente.

MERCADO

Operam em alta as bolsas europeias, seguindo a mesma trilha das bolsas asiáticas, que fecharam em alta nesta segunda-feira, primeiro dia de março.

Os títulos da dívida dos principais do mundo estabilizaram, principalmente na Ásia, mas os investidores (eles podem ser chamados, também, de especuladores) mantêm-se atentos à inflação, que dá, ainda, sinais de alta no mundo.

Nos EUA, as bolsas sinalizam alta ao longo do pregão de hoje, animadas com a aprovação do pacote de US$ 1,9 trilhão que o presidente Joe Biden utilizará para estimular a economia do país.

SAUDADE

Faz hoje 29 anos que morreu, aos 24 anos, em um acidente automobilístico, o jornalista José Oriá Serpa Neto, o Serpinha, filho deste colunista. Era repórter do Diário do Nordeste e da TV Verdes Mares e correspondente de O Globo.

Três meses após sua morte, no dia 1º de março de 1992, ouvindo um chamado de Deus, sua mãe, Helena, fundou a Comunidade Católica Um Novo Caminho, que se dedica à evagelização dos jovens, cumprindo-se o que ensina a Carta de S. Paulo aos Romanos (Rom 8,28), que diz: "Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus".