Ecofor, do Grupo Marquise, tem 60 vagas para PCD em várias áreas

Empresa do Grupo Marquise, a Ecofor Ambiental está com vagas abertas para pessoas com deficiência (PCD) no setor de Manutenção, nos cargos de Estagiário, Analista de Manutenção, Mecânico Hidráulico, Mecânico Montador, Borracheiro e Auxiliar de Mecânico, bem como para as Áreas Administrativas, cujas oportunidades são para Analista de Operações, Auxiliar de Almoxarifado e Encarregado de Serviços Gerais.

Outros ramos contemplados são de motorista, operador ambiental, porteiro, pedreiro e servente.

Os contratados terão alguns benefícios como vale-transporte, vale-alimentação ou refeição, café da manhã, cesta básica, plano de saúde Hapvida 100% custeado pela empresa, plano odontológico por adesão, participação nos Lucros e Resultados (PLR) semestral, seguro de vida e descontos em instituições de ensino.

Os interessados devem enviar currículo e homologação por meio de WhasApp, no número (85) 991557998, ou pelo endereço de e-mail gpessoasecofor@gmail.com.

Em caso de preferência por entrega de currículo e homologação na portaria, os candidatos devem se dirigir ao endereço Avenida Rogaciano Leite, 841 - Jardim das Oliveiras. Os currículos podem ser enviados até o dia 12 de maio.