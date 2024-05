Dívidas: Mutirão de Negociação repactua 1,6 milhão de contratos

Informa a Febraban: os bancos repactuaram 1, 6 milhão de contratos no mais recente Mutirão Nacional de Negociação e Orientação Financeira, que ocorreu entre os dias 15 de março e 15 de abril deste ano de 2024. Com isso, subiu para 31,2 milhões o número de contratos repactuados pelos bancos desde a pandemia, em 2020.

Essa ação soma-se a outras iniciativas apoiadas pelos bancos. No programa Desenrola Brasil, do governo federal, os bancos negociaram 3,3 milhões de contratos no período entre 17 de julho e 31 de dezembro de 2023, beneficiando um universo de 2,7 milhões de consumidores.

No Mutirão realizado em março do ano passado, foram repactuados 2,057 milhões de contratos, trazendo alívio financeiro imediato para consumidores endividados.

O Mutirão Nacional é uma iniciativa conjunta da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Banco Central do Brasil, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e os Procons e tem por objetivo contribuir para reduzir o endividamento no país.

As campanhas acontecem anualmente, em março (mês do consumidor) e novembro, desde 2019 e por meio delas podem ser negociadas dívidas em atraso no cartão de crédito, cheque especial e outras modalidades de crédito que não tenham bens dados em garantia, como veículos, motocicletas e imóveis.

Como os bancos ofertam condições especiais para a regularização de contratos em atraso durante os mutirões (parcelamento, descontos no valor da dívida ou taxas de juros reduzidas para refinanciamento), a mobilização costuma contribuir para o aumento da procura por negociações.

Segundo dados da Senacon, por meio da plataforma Proconsumidor, que reúne dados dos 615 Procons do país, durante o mutirão em março foram registradas 10.374 solicitações de consumidores por renegociação e parcelamento de dívidas, das quais 5.558 (53,5%) foram dirigidas a bancos, financeiras e administradoras de cartão.

Na plataforma ConsumidorGovBr, do Ministério da Justiça, 76,9% das demandas abertas pelos consumidores no período do Mutirão foram direcionadas a bancos, financeiras e administradoras de cartão. Cartão de crédito, crédito pessoal e empréstimos foram os assuntos mais demandados, respondendo por 67,8% dos registros, sendo que das solicitações finalizadas (3.241), 99% foram respondidas pelas instituições financeiras em até 6 dias. O índice médio de solução foi de 94,7%.

“Mais uma vez a ação teve efeito positivo e trouxe alívio financeiro para milhares de consumidores. A renegociação de dívidas compõe a relação sustentável dos bancos com seus clientes, e contribui para reduzir o custo da inadimplência. O setor entende que é preciso uma ação coordenada de toda a sociedade para fazer frente a esse cenário desafiador. Ações voltadas para reduzir endividamento, aliadas à educação financeira, melhoram a saúde financeira dos consumidores. Além disso, fomentam o consumo e contribuem para uma expansão das operações de crédito”, afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban.

Como ocorreu nas edições anteriores, o foco dos mutirões é também a educação financeira. Uma página eletrônica exclusiva com orientações sobre como se preparar para a negociação e dicas sobre como gerir o orçamento doméstico, ter hábitos saudáveis e evitar a inadimplência foi disponibilizada durante a campanha por meio da plataforma Meu Bolso em Dia Febraban, que é aberta, e gratuita, e traz programas de recompensas para incentivar o engajamento do consumidor.