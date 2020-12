Cristiano Maia: 2020 foi ano de boas lições

Do alto dos seus 70 anos, 55 dos quais dedicados ao trabalho, o empresário e engenheiro civil Cristiano Maia, maior criador de camarão do País e dono de empresas que atuam na fabricação de rações para animais e na construção e manutenção de estradas rodoviárias, tem uma visão distinta deste complicadíssimo ano pandêmico de 2020: "Foram tempos difíceis que nos levaram, pelo rápido e forçado aprendizado, a soluções inéditas tanto na produção, quanto na comercialização, e principalmente na relação com o nosso conjunto de colaboradores. Foi, também, um período de profunda reflexão. O isolamento social, que nos conduziu à convivência mais estreita e constante com a nossa família, permitiu-nos descobrir grandes e novos valores onde valores não víamos. Enfim, toda esta crise sanitária nos fez crescer como pessoas, pois o lado espiritual, que adormecera em nós, despertou-nos para a nova realidade, e esta traz um apelo à melhor convivência pessoal e profissional". Cristiano Maia segue refletindo: "O que as empresas e os empresários e toda a população do Brasil enfrentaram e ainda enfrentam por conta da pandemia deve servir de motivação para as lideranças políticas responsáveis pela elaboração da lei (o Legislativo), pela sua justa aplicação (o Judiciário) e pela boa gestão da coisa pública (o Executivo). Esperamos que as lições que aprendemos com a crise da Covid-19 tenham sido, também, entendidas pelos que, nos seus setores, comandam o País". E 2021? Cristiano Maia responde: "Enfrentaremos os desafios do Ano Novo com a inesquecível experiência de quem muito sofreu e aprendeu em 2020".

Frutas

Ex-presidente e agora diretor Institucional da Abrafrutas, Luís Roberto Barcelos informa que a fruticultura brasileira exportou neste ano "mais do que no ano passado, principalmente no segundo semestre", e isto significou um incremento de 6% no volume, o que representará uma receita de US$ 950 milhões. Todos os ramos da fruticultura melhoraram sua performance, incluindo o do melão, que ganhou um mercado novo - o chinês. "As vendas de melão para a China caminham bem e estamos acertando a melhor logística de transporte para os portos chineses", adiantou Barcelos.

Dona da Ypióca e dos mais famosos uísques do mundo, como as da família Johnnie Walker, a britânica Diageo fecha este difícil e pandêmico ano de 2020 com um balanço social que, de tão bom, merece registro. Entre outras coisas, ela doou 78 mil litros de Álcool 70% para a Secretaria de Saúde do Ceará e para a Cruz Vermelha. Boa!

Dos 18 escritórios que a Petrobras tinha no exterior 10 já foram fechados, entre os quais os da China, México, Irã, Turquia e EUA. A estatal brasileira concentrará sua atuação comercial fora do Brasil nos escritórios de Roterdã (Holanda), Houston (EUA) e Cingapura (Ásia). O objetivo da medida é claro: reduzir despesas ao mínimo.