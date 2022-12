Cresce expectativa sobre novos secretários de C&T e Desenvolvimento

Por todo o dia desta quinta-feira, 29 de dezembro, o governador eleito Elmano Freitas, que tomará posse no próximo domingo, às 7h30, na Assembleia Legislativa, deverá anunciar o nome dos seus futuros secretários de Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento Econômico e Trabalho.

Há uma grande expectativa na comunidade empresarial e acadêmica que atua na área da Tecnologia da Informação e Comunicação.

Vários nomes são cotados, entre os quais o do professor Mauro Oliveira, ex-reitor do IFCE (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará), cujo atual reitor, José Wally Mendonça, também está na lista dos cotados, assim como o secretário Executivo de Inovação da Casa Civil do governo do estado, economista Célio Fernando Melo.

Nessa comunidade, a torcida é no sentido de que o futuro secretário de Ciência e Tecnologia do Ceará seja alguém reconhecidamente da área científica e tecnológica.

Haverá frustração se o escolhido for algum indicado pela política e pelos políticos. O futuro próximo do Ceará dependerá muito da ciência e da tecnologia, principalmente nas áreas da geração das energias renováveis e da produção do Hidrogênio Verde.

O governo cearense ainda não sabe que ativos o estado tem no ecossistema da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), nem onde eles se encontram. O próximo secretário de C&T tem como uma de suas primeiras tarefas a realização desse levantamento.

Por enquanto, o setor de C&T no Ceará vem sendo tocado e animado muito mais pela iniciativa privada, com pouco apoio do poder público.

A maioria desses apaixonados pelas novas tecnologias concentra-se no grupo social Iracema Digital, e por meio dele, permanentemente, estão a trocar ideias e a propagar iniciativas voltadas, principalmente, para a juventude.

Para isso, esse grupo está alinhado com o que desenvolve o IFCE, que, aliás, acaba de ganhar um prêmio de excelência mundial conferido pela chinesa Huawei.

Quanto à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, o nome mais cogitado segue sendo o do deputado Salmito Filho, que é da área, com trânsito livre na comunidade empresarial do estado.