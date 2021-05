Commodities disparam e elevam preço da ração do frango

Com o reaquecimento das principais economias do mundo – a dos Estados Unidos e a da China – dispararam os preços das matérias primas, não só as minerais, mas também as do setor de alimentos.

Para que os leitores tenham ideia de a quantas anda o mercado mundial de commodities, eis aqui o que já aconteceu neste ano, desde janeiro até ontem:

O preço da soja subiu 20,2%; o do milho, 32,7%; o do trigo, 25,6%; o do algodão, 34,7%; o do café, 31,7%; o do açúcar, 3,8%.

Ouve quedas. No mesmo período, o preço do feijão caiu 7% e o do arroz, 10,5%, o que é uma boa notícia para a população de mais baixa renda.

Agora, atentem: nos últimos 12 meses, o preço do milho subiu 99,5%, e o da soja, 65,8%.



São os dois principais insumos da ração que alimenta a avicultura (carne de frango) e a suinocultura (carne de porco).

Fonte: Cogo, inteligência em Agronegócio.

HIDROGÊNIO VERDE ATRAI INVESTIDORES

Até o fim deste mês, o governador Camilo Santana anunciará novidades para a economia cearense.

Uma fonte da Secretaria do Desenvolvimento Econômico (Sedet) disse a esta coluna que haverá novidades na área de projetos para a produção de hidrogênio verde, além daquele da australiana Enegix Energy.

“Toda semana um grupo novo procura a Sedet para tratar de hidrogênio verde”, revelou a mesma fonte, que adiantou um detalhe:

“Os Data Center – como os já instalados e em operação em Fortaleza – são grandes consumidores de energia. Eles já respondem por 0,5% do consumo mundial, mas esse porcentual saltará para 20% em 2030.”

ENERGIA: SEM CHUVA, BRASIL ENTRA EM CRISE

Acenderam todas as luzes de perigo no sistema elétrico nacional.

Por falta de chuva, as barragens das hidrelétricas do Sudeste e Centro Oeste reduziram-se a níveis muito baixos, pondo em risco a geração de energia.

Já foi autorizado o funcionamento de todas as hidrelétricas, a diesel, a carvão mineral e a gás, incluindo as que operam no Complexo do Pecém.

Traduzindo: a conta de luz, que já é muito cara, ficará ainda maos cara até que as chuvas retornem, o que está previsto somente para o mês de outubro. É que a energia gerada pelas termelétricas é caríssima.

Má notícia para a economia. Má notícia para o governo.

CRESCE A PRESENÇA DOS BANCOS DIGITAIS

Do relatório do Itaú Unibanco relativo ao balanço do primeiro trimestre deste ano, esta coluna pinçou “o forte crescimento da base de novos clientes adquiridos por meio digital com a conquista de mais de 3,7 milhões novos relacionamentos” em janeiro, fevereiro e março e outros 1,5 milhão em abril.



Além disso, 54% dos produtos do banco foram adquiridos no trimestre por meio dos canais digitais, um incremento de 70% frente ao mesmo mês de 2020.

Destaque-se ainda o crescimento do Itaú Iti, plataforma que evoluiu de carteira digital para um banco digital completo, e que já abriga 6 milhões de clientes.

É o Brasil caminhando para, no curto prazo, um país digital.

UMA PERGUNTA SOBRE O TRABALHO DA AGEFIS

Que faz a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis)?

A pergunta é feita por meio desta coluna por moradores da rua Bartolomeu de Gusmão, localizada por trás da vila de casas da antiga Base Aérea de Fortaleza.

Eles vêm denunciando há quase dois meses obras irregulares naquela área, e até agora foi tomada pela Agefis nenhuma medida que suste as irregularidades.

Na Bartolomeu Gusmão já foram feitos vários “puxadinhos”.

ÔNIBUS: MAGNIMIDADE A FAVOR DO PASSAGEIRO

Deram-se as mãos o Governo do Estado e a PMF num gesto de inusitada solidariedade com a população mais pobre, aquela que usa diariamente o ônibus, o metrô e o VLT para ir e vir do trabalho.

Neste ano de 2021, enfrentando uma segunda onda da pandemia da Covid-21, decidiram os governos estadual e municipal bancar os custos da correção das tarifas do transporte coletivo – tudo subiu, principalmente o óleo diesel do ônibus e a energia elétrica do metrô.

Traduzindo: não serão os usuários, mas os entes estatais que bancarão essa despesa de R$ 4 milhões mensais, a ser paga diretamente às empresas de ônibus (o metrô, um bem do Estado, está fora dessa), no rosto de cujos donos há hoje um sorriso largo e tranquilizador.

EMBRAER VENDE AVIÃO QUE OPERARÁ NA COREIA

Uma boa notícia! A Embraer assinou contrato com a Aerodata AG, da Alemanha, para a venda de um jato Praetor 600 a ser convertido em uma aeronave de inspeção em voo, para cumprimento de uma variedade de diferentes missões de inspeção em voo.

A entrega da aeronave à Aerodata está prevista para 2022, quando será iniciada a instalação dos sistemas e equipamentos necessários à execução das missões.



A aeronave Praetor 600 de última geração cumpre totalmente com os requisitos de alto nível do operador final e está preparada para a instalação do mais moderno sistema de inspeção em voo da Aerodata, o AeroFIS®.



Após a modificação, o avião será entregue e operado pelo Ministério de Terra, Infraestrutura e Transporte, Escritório Regional de Aviação de Seul, Centro de Inspeção de Voo na Coreia do Sul, que conduziu a licitação internacional para a aquisição e será o usuário final.

Esta é a primeira vez que a Embraer realiza a venda de uma aeronave para esse tipo de missão fora do Brasil, criando oportunidades de mercado para as inovadoras soluções da empresa, utilizando o atual portfólio de produtos.

BRASILEIRO ACHA PIX MELHOR DO QUE TED E DOC

Para 83% dos brasileiros, o Pix, que está prestes a completar seis meses de uso, é melhor do que o DOC e o TED, transações bancárias tradicionais que tendem a ser substituídas pelo novo sistema criado pelo Banco Central.

Os dados são de pesquisa C6 Bank/Ipec, realizada entre os dias 22 e 28 de abril passado com 2000 brasileiros das classes A, B e C com acesso à internet.

O Pix foi lançado oficialmente no dia 16 de novembro de 2020. Nas semanas seguintes, uma pesquisa semelhante realizada pelo C6 Bank mostrava que 60% dos brasileiros já consideravam a novidade melhor do que TED e DOC.

De lá para cá, o novo sistema de pagamentos surpreendeu até os mais otimistas, ultrapassando os 87 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas físicas e jurídicas. Segundo o Banco Central, o número de transações de PF para PJ cresceu 148% no primeiro trimestre deste ano, passando de 14,1 milhões, em janeiro, para 35 milhões em março.

NÃO TENTE ENGANAR A RECEITA FEDERAL

Até as 23:59 do próximo dia 31, a Receita Federal espera receber mais de 32,6 milhões de declarações de reajuste do Imposto de Renda.

A expectativa da Receita é que 60% dos contribuintes tenham imposto a restituir; 19% a pagar e 21% nem a pagar nem a restituir.

No entanto, há uma parcela que cai na malha fina, ou seja, a declaração fica retida por causa de algum erro de informação, erros de digitação ou até mesmo a tentativa de uma possível fraude.

Resumindo: não tente enganar a Receita Federal, pois a chance de dar-se mal na tentativa é de 100%.

EMPRESAS DE TELECOM INVESTIRAM R$ 31 BI EM 2020

Informa a Conexis Brasil Digital, entidade nacional que congrega as operadoras de telecom: no ano passado de 2020, seus investimentos em telecomunicações somaram R$ 31,1 bilhões.

A Conexis é a nova marca do SindiTelebrasil.

Mesmo com os efeitos negativos da pandemia na economia, que levaram a uma queda no investimento de vários setores e a uma redução de 4,1% do PIB nacional em 2020, o setor manteve os investimentos acima de R$ 30 bilhões.

INDICADOR DO SANTANDER APONTA VENDAS SUBINDO

Indicador Econômico de Varejo e de Serviços, desenvolvido pelo Banco Santander em parceria com a Getnet – empresa de tecnologia do Grupo Santnder – o iGet apontou um crescimento nas vendas no último mês de abril no país.

Encaminhados a esta coluna, os indicadores do varejo restrito e ampliado fecharam o mês passado com variação positiva de 8,8% e 7,3%, respectivamente, em relação ao mês de março.

Há uma indicação de recuperação da atividade no início deste segundo trimestre de 2021.

A comparação anual também foi de alta: 15,2% no restrito e 20% no ampliado.

PEQUENA EMPRESA: DO ANALÓGICO PARA O DIGITAL

Alô, micro e pequenos empresários! A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) está estruturando um projeto com o objetivo de apoiar e incentivar os pequenos negócios a migrarem dos processos analógicos para os digitais.

Para isso, lançou a pesquisa Mapa da Digitalização das MPEs brasileiras, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL-Ceará), organismo do Sistema Fiec, cumprindo seu papel de agente indutor da inovação e da transformação digital nas empresas, é parceiro dessa iniciativa aqui e tenta convencer as empresas cearenses a participarem da pesquisa para que possam beneficiar-se do projeto futuramente.

A pesquisa é um autodiagnóstico, no qual as MPEs identificarão os pontos fortes e fracos do seu negócio e seu estágio atual em relação à transformação digital.



O objetivo é entender o nível de digitalização dos pequenos negócios, além de identificar e compreender os principais desafios para a sua plena inserção no universo digital. O mapeamento estará aberto a participações do até o dia 31 de maio.