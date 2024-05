Comercial Maia amplia CD e aumenta faturamento

Atuando no mercado desde 1984, a Comercial Maia, uma das maiores empresas do setor atacadista de material de construção no Ceará, está em festa: ela registrou, no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 15% no seu faturamento.

Esse crescimento é reflexo da expansão em 10% da capacidade de armazenamento do seu Centro de Distribuição, localizado na cidade de Maracanaú, que, com 45 mil m² de área, ganhou novas fileiras de porta-pallets para comportar o aumento na demanda, que hoje é de mais de 10 mil pedidos por mês.

A perspectiva da empresa para o decorrer deste ano é continuar expandindo de acordo com a necessidade. Seu gigantesco galpão triplicou sua capacidade de atendimento, conforme a exigência da demanda.



A Comercial Maia foi, recentemente, incluída entre as 50 maiores atacadistas do ramo no Brasil, segundo ranking da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco).

A empresa tem com 6 mil clientes totais, dos quais 4 mil são ativos.