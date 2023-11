Começa hoje, às 15 horas, no Centro de Eventos o Siará Tech Summit

Conteúdo apoiado por:

Com uma megaestrutura distribuída em nove mil metros quadrados, com quatro palcos funcionando simultaneamente, cerca de 40 palestras e 300 estandes de expositores, começará às 15 horas de hoje, terça-feira, 7, o Siará Tech Summit (STS). Promovido pelo Sebrae-Ceará, este promete ser o maior evento de inovação e tecnologia das regiões Norte e Nordeste.

Durante os dois dias, o STS trará uma extensa programação gratuita com palestras de profissionais de destaque no mercado de inovação nacional, trilhas de conteúdo baseadas nas principais tendências mundiais, mentorias, apresentação de casos de sucesso, exposição de empresas inovadoras, realização de negócios e maratonas de desenvolvimento (hackatons).

A abertura oficial do evento está marcada para as 15 horas, mas antes disso, a partir das 14 horas, já começarão as atividades do Hackaton e do Espaço Games.

O STS contará com programações simultâneas também nos palcos Criação, Tração e Aceleração, além das palestras magnas. As inscrições para o Siará Tech Summit são gratuitas e estão disponíveis no site https://stssebrae.com.br