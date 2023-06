Colmeia e BSpar juntas constroem o BS Ville no Porto das Dunas

Avançam as obras de construção do residencial BS Ville, projeto que uniu a Construtora Colmeia, de Otacílio Valente, com a BSparAR, de Beto Studart, na geografia do Porto das Dunas.

No recente mês de maio, foram finalizados mais seis gabaritos do empreendimento, totalizando 15 já executados, o equivalente a 62,5%. A cravação das estacas para a primeira etapa das fundações já alcançou 51%.

As fundações transmitem as cargas do edifício para as camadas mais profundas do solo. Com relação à escavação do subsolo, já foram executados 95%.

Considerado um pé na areia de alto luxo, o BS Ville é um dos grandes sucessos imobiliários do Ceará nos últimos anos, com quase 100% já comercializados.

Além de um conceito inovador em paisagismo e arquitetura, os apartamentos do BS Ville são voltados para o mar, ou seja, para o Oriente, onde nasce o sol.

Segundo Beto Studart e Otacílio Valente, a concepção adotada pelas duas empresas empreendedoras foi investir em arquiteturas disruptivas, mesmo com relação a outros condomínios de alto padrão, seja de região de praia ou de centros urbanos, aliando modernidade, inovação e acolhimento.

Outro ponto de destaque, é que as coberturas, de 233m2, serão planas, terão quatro amplas suítes e contarão com pé direito duplo na sala e, também, na varanda.