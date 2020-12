Chega à Praia do Futuro cabo submarino de fibra ótica Fortaleza-Europa

Em comunicado enviado a esta coluna, a EllaLink anunciou nesta quinta-feira, 10, que está programada para o início da próxima semana, aqui em Fortaleza, a ancoragem do cabo submarino de fibra óptica de seu sistema de baixa latência que ligará o Brasil à Europa.

A ancoragem será, como a ancoragem dos cabos anteriores, na Praia do Futuro.

São cerca de 6 mil quilômetros de cabos de alta capacidade que conectarão a capital cearense a Sines, no Litoral Sul de Portugal.

A rede EllaLink será a primeira a conectar diretamente o Brasil ao continente europeu com cabos submarinos de fibra óptica de alta capacidade.

Foi projetada para atender às necessidades crescentes do mercado latino-americano, fornecendo conectividade contínua de alta velocidade entre os dois continentes, resultando em melhorias em todas as plataformas de telecomunicações.

Negócios digitais, serviços em nuvem, bancos eletrônicos, mídia de entretenimento e jogos serão beneficiados pelo projeto.

A criação de uma solução direta significa que a EllaLink é capaz de oferecer os serviços de menor latência entre os dois continentes.

Afinal, Fortaleza está mais próxima do continente europeu do que da América do Norte. Isso permite reduzir em até 50% a latência entre América Latina e Europa, em relação aos sistemas utilizados atualmente, que atravessam pelo Atlântico Norte.

Diego Matas, Diretor de Operações (COO) da EllaLink, comentou: “A ligação entre ambos continentes será um momento histórico por oferecer conexões diretas entre a América Latina e a Europa com delay de apenas 60ms, o que significa um avanço notável frente à perspectiva atual da latência transatlântica”.

Além disso, graças ao trabalho do Consórcio Bella - formado por Geant (Redes Nacionais de Pesquisa da Europa) e a RedClara (Redes Nacionais de Pesquisa e Educação da América Latina) - comunidades de pesquisa e educação se beneficiarão da ligação direta entre os dois continentes fornecida pela EllaLink.

A rede EllaLink também ligará o Ceará à Região Sudeste, conectando São Paulo e Rio de Janeiro.

Na Europa, a EllaLink oferece links protegidos para Data Centers em Lisboa, Madri e Marselha, atendendo à crescente demanda por conteúdo digital entre a Europa e a América Latina ao lado de seus parceiros Equinix e Interxion.