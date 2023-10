Cearense M. Dias Branco no top das empresas que valorizam a diversidade

Esse conteúdo é apoiado por:

Boa novidade! A cearense M. Dias Branco está entre as 20 empresas que mais valorizam a diversidade, de acordo com IDIVERSA B3, índice pioneiro na América Latina criado pela bolsa de valores do Brasil, em agosto. O objetivo da medição é reconhecer empresas listadas que se destacam na promoção da temática, impulsionar a representatividade e mensurar o desempenho das ações dessas companhias.



A medição é realizada com base no Score de Diversidade, desenvolvido pela própria B3, que calcula quão próximo as companhias estão da diversidade da população brasileira.

A primeira carteira do IDIVERSA B3, já em vigor, inclui 79 ativos de 75 empresas, representando dez setores econômicos.

A M. Dias Branco é signatária do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), por meio do qual reforça o compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.



Para materializar o compromisso com a Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) em 2022, foi criado o Comitê PlurAll, formado por colaboradores voluntários e representantes das diversidades existentes no quadro de trabalhadores. O intuito do grupo é discutir temáticas ligadas ao DEI, como ações afirmativas a serem adotadas pela Companhia.

Em questão de gênero, por exemplo, a companhia possui uma meta pública de aumentar para 40% o número de mulheres em posições de liderança até 2030. Em toda a companhia, que conta com mais de 17 mil funcionários, mais de 22% das mulheres ocupam posições de liderança, incluindo gerência, diretoria e vice-presidência.

Atualmente, 40% do Conselho de Administração de M. Dias Branco já é composto por mulheres. Isso fez com que a empresa permaneça, desde julho de 2022, no índice de diversidade de gênero do TEVA Mulheres na Liderança, gerido pelo Banco Safra e listado para negociação na B3.

Já em acessibilidade, desde 2020, a companhia oferece a acessibilidade do conteúdo do seu site oficial em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Dentre outras iniciativas, a companhia promoveu, em agosto, a Semana da Diversidade. Com um cronograma planejado com cuidado, a fim de alcançar todos os níveis hierárquicos da empresa e inovar nos modelos de execução das atividades, envolveu temas como: quebra de estereótipos, segurança psicológica e a importância de uma cultura inclusiva. E lançou, ainda, o PODiverso, que em seu primeiro episódio trouxe um bate-papo sobre Comunicação Inclusiva e Não Violenta.

“A M. Dias Branco possui, desde sua fundação, uma cultura muito forte em relação à diversidade e inclusão, que é materializada pelo valor corporativo do Respeito. Sabemos que, dessa forma, podemos construir um ambiente onde as pessoas podem ser elas mesmas e terem liberdade para colocar os seus talentos a favor dos resultados da companhia”, afirma Fabiana Prado, Gerente de Cultura e Clima Organizacional da M. Dias Branco.

A partir dos dados públicos disponíveis no Formulário de Referência (FRe) de empresas de capital aberto, foi solicitado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que as companhias divulgassem o número de colaboradores, de membros dos órgãos de administração e conselhos, todos agrupados por gênero e raça, o que gerou uma pontuação para cada empresa.

Alguns dos critérios para participação no índice incluem ter, pelo menos, um membro efetivo dos grupos subrepresentados -(gênero feminino, pessoas negras e indígenas) no Conselho de Administração e, pelo menos, um representante desses grupos na Diretoria Estatutária.

O IDIVERSA B3 entra para a lista de indicadores ESG da Bolsa de Valores, que já inclui índices como o ISE B3, focado em sustentabilidade empresarial, IGPTW B3, que reconhece as melhores empresas para trabalhar, e ICO2, que monitora os preços dos créditos de descarbonização.

Sobre a M. Dias Branco



Fundada em 1953, a M. Dias Branco é uma multinacional brasileira do setor de alimentos, signatária do pacto global da ONU e com ações negociadas no segmento do Novo Mercado na B3.

Sua história começou na década de 40, com a Padaria Imperial, uma iniciativa de Manuel Dias Branco em Fortaleza (CE). Hoje, as suas operações geram mais de 17 mil empregos diretos em diferentes regiões, refletindo o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social do país.

A Companhia tem 18 unidades indústrias, sendo que sete deles possuem estruturas de moinho de trigo, além de 30 filiais comerciais, que favorecem a distribuição de seus produtos em todo o Brasil e para mais de 40 países.

Sediada no município cearense de Eusébio, M. Dias Branco é líder brasileira em biscoitos e massas. A partir da aquisição da Jasmine Alimentos, concluída em agosto de 2022, assumiu a liderança também em cookies integrais, granolas e pães sem glúten.

É referência em produtos orgânicos, funcionais, integrais, sem glúten, sem lactose e zero açúcar. Em outubro de 2022, anunciou sua primeira aquisição internacional, a LasAcacias, do Uruguai, focada no segmento de massas, mas que também tem no portfólio misturas para bolos e molhos.

A Companhia detém marcas líderes, como Vitarella, Piraquê, Adria, Fortaleza, Richester e Isabela, produzindo biscoitos, massas, farinhas, margarinas, snacks e torradas.

Em novembro de 2021, a empresa adquiriu a marca Fit Food,sua primeira iniciativa no mercado de healthyfood, com produtos como biscoitos de arroz, pasta de amendoim, chocolates e massas feitas de milho. Destacam-se ainda as marcas Frontera, de snacks, e Smart, de temperos e condimentos.