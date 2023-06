Cearense com tecnologia própria gera energia solar em posto de gasolina

Com tecnologia genuinamente cearense, criada, desenvolvida e aplicada pela Gram Eollic, empresa especializada em energias renováveis, cujo dono é o engenheiro Fernando Ximenes, um grande posto de gasolina localizado na cidade de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, está gerando e consumindo energia solar fotovoltaica suficiente para movimentar todos os seus serviços e equipamentos, inclusive as bombas de combustíveis.

Sobre telhados com área de 2 mil m², a Gram Eollic instalou painéis solares fotovoltaicos cuja energia gerada abastece, também, a loja de conveniência do posto.

Há mais: a empresa de Fernando Ximenes está executando, igualmente, no mesmo posto de combustível, o projeto de geração solar fotovoltaica que garantirá a iluminação do pátio de estacionamento de caminhões pesados, em construção, para o que serão instalados mais 120 painéis solares.



E, para terminar: a Gram Eollic também instalará no mesmo posto de serviço – que se denominará verde após tudo concluído e em operação – um sistema de carregamento de baterias de automóveis elétricos, que terá a mesma tecnologia própria da empresa cearense.