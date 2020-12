Ceará terá um hub de comércio exterior

Celebrando ontem a ancoragem do 15º cabo submarino de fibra ótica na Praia do Futuro, da EllaLink, que liga o Ceará à Europa, o que consolida Fortaleza como um dos dois maiores entroncamentos mundiais de Telecom, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, relaciona o que chama de "motivos que atraem a atenção e o interesse do investidor nacional e estrangeiro pelo Ceará". Ele cita "o respeito aos contratos, o equilíbrio fiscal que vem desde 1987, a transparência, a confiabilidade, o agronegócio tecnologicamente avançado e renovado, a geração e a exportação de energia elétrica de diferentes fontes, o Porto do Pecém e sua logística de transporte, a oferta hídrica que garantiu água durante os sete anos de poucas chuvas no Estado, as políticas de educação que colocaram o Ceará na liderança nacional do ensino fundamental, a boa ambiência dos negócios, a ausência de querelas políticas internas e o apoio da população ao seu Governo". Tudo isto, segundo o secretário, sustenta o prestígio do Ceará junto aos mercados investidores. Maia Júnior mostra à coluna um extenso rol de mais de 30 grandes empresas nacionais e multinacionais com as quais o Estado negocia para a implantação de novos empreendimentos em sua geografia. Ele revela que, neste momento, em parceria com a Federação das Indústrias (Fiec) e com uma grande corporação nacional, o Governo cearense finaliza entendimentos para a instalação de um Hub de Comércio Exterior, "que terá Pecém como âncora de suas importações e exportações, aí incluídos veículos multimarcas e autopeças e acessórios importados". O secretário, alegando cláusula de confidencialidade, omitiu o nome do grupo empresarial, mas adiantou que "tudo está muito bem adiantado", devendo ser anunciado ao longo de janeiro.

Ce-155

Titular da Superintendência de Obras Públicas, o engenheiro Francisco Quintino Vieira informou ao governador Camilo Santana que, no próximo mês de fevereiro, estará pronta a duplicação da rodovia CE-155, que, numa extensão de 20 Km, liga a BR-222 ao Pecém. Mas o pavimento da estrada, infelizmente, está sendo feito em asfalto e não em concreto, o que reduzirá a sua vida útil. O tráfego ali é muito pesado.

Atenção! Antes de chegar fevereiro de 2021, a Betânia Lácteos, empresa cearense líder do mercado de lacticínios no Nordeste, inaugurará sua moderna fábrica de leite em pó, em implantação nas cercanias da cidade de Morada Nova. A informação é do secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior.

