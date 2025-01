Ceará perde para o RG do Norte na exportação de frutas

Uma informação importante: as exportações cearenses fecharam o ano passado de 2024 com uma queda forte de 21,79%. Esta informação é da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará, a SDE, com base em dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio.

De acordo com o informe da SDE, o Ceará exportou no ano passado, em mercadorias, o equivalente a US$ 1,648 bilhão, bem menos do que os US$ 2,34 exportados no ano anterior de 2023.

O produto mais exportado pelo Ceará foram as placas de aço produzidas pela ArcelorMittal, que alcançaram UIS$ 558,5 milhões, ou seja, uma queda de 48,25% em comparação com US$ 1,79 bilhão exportados em 2023.

Um detalhe importante: o Ceará, que já foi o segundo maior exportador de frutas do país, no é mais: perdeu essa posição para Pernambuco, que agora é o primeiro, tendo exportado em 2024 o equivalente a US$ 302,8 milhões.

Em segundo lugar está a Bahia, que exportou em frutas o equivalente a UDS$ 236,1 milhões; em terceiro lugar está o Rio Grande do Norte, cujas exportações de frutas, no ano passado, chegaram a US$ 198,7 milhões; em quarto lugar, São Paulo, que exportou US$ 189,2 milhões.

O Ceará aparece agora em quinto lugar, com exportações de frutas equivalentes a US$ 85,6 milhões, uma queda de 8,6% em comparação com o ano anterior de 2023.

Essa redução das exportações cearenses de frutas foi causada, segundo o secretário Executivo da SDE, Sílvio Carlos Ribeiro, pela crise hídrica. O Rio Grande do Norte tem melhor oferta de água, atraindo para lá produtores da cultura mais exportada, que é melão.

As exportações de melão do Rio Grande do Norte, em 2024, alcançaram o equivalente a US$ 120,1 milhões, enquanto as do Ceará não passaram de US$ 59,7 milhões.

Mas esse quadro vai mudar a partir deste ano, uma vez que, a partir de maio, a cearense Itaueira Agropecuária, retomará aqui sua produção de melão, para o que será atendida pelo Eixão das Águas, o grande canal que o governo do estado construiu e mantém, ligando o açude Castanhão à Região Metropolitana de Fortaleza.