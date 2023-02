Ceará na Fruit Logistica, maior feira de frutas do mundo

Berlim – Foi aberta nesta quarta-feira, 8, na fria capital da Alemanha, mais uma Fruit Logistica, a maior feira mundial da cadeia produtiva de frutas, hortaliças e flores, que reúne, sempre na primeira semana de fevereiro, expositores de mais de 100 países dos cinco continentes.

Neste ano, a feira tem 3.300 expositores, 25% a mais do que na feira de 2022.

Durante os três dias do evento, que se encerrará na sexta-feira, dia 10, mais de 50 mil pessoas visitarão a exposição, boa parte das quais homens de negócios interessados na compra e na venda de tudo o que está exposto.

A Fruit Logistica realiza-se no Messe Berlim, o gigantesco Centro de Eventos da capital alemã. Ele ocupa uma área construída de 198 mil metros quadrados distribuídos em 27 pavilhões, dentro dos quais estão os estandes das empresas expositoras.

Como a feira reúne toda a cadeia produtiva do setor, estão aqui desde a pequena empresa que produz tomate ou repolho até as multinacionais da logística de transporte, como as de navegação aérea e marítima, incluindo a dinamarquesa Maersk, cujos navios escalam o porto do Pecém, ligando o Ceará à Europa, Estados Unidos e China.

Também têm estandes na Fruit Logistica empresas de tecnologia voltadas para a pesquisa de melhoria genética de frutas, legumes, verduras e outros vegetais.

Ontem, no fim da tarde, quando a coluna visitou o local da feira, mais de dois mil homens e mulheres trabalhavam na instalação dos estandes e na exposição dos produtos.

O Brasil, cuja fruticultura ganha cada vez mais importância no mercado internacional, tem um estande localizado no Pavilhão 25, onde estão também os países sul-americanos produtores e exportadores de frutas, hortaliças e flores, como a Colômbia, o Equador, a Argentina e o Chile. A presença sulamericana estende-se pelo Pavilhão 26.

O Ceará está bem representado na Fruit Logistica deste ano. Além da Agrícola Famosa, maior produtora e exportadora de melão do mundo, com fazenda de produção em Icapuí, no Leste cearense, e que é tradicional expositora da feira, está aqui também a produtora de banana nanica Nordeste Vegetais, cujo sócio e diretor Edson Brok tem agenda de reuniões com importadores europeus.

A Agrícola Famosa e a Nordeste Vegetais ocupam espaços diferentes no grande estande do Brasil na feira. Esse estande, organizado pela Associação Brasileira de Produtores e Exportadotres de Frutas, a Abrafrutas, com o apoio da Agência Brasileira para a Promoção de Exportações, abriga cerca de 50 empresas de diferentes regiões do país, incluindo, claro, o Nordeste.

O Governo do Ceará, por meio do Complexo Portuário e Industrial do Pecém, também está presente na Fruit Logistica, repetindo o que fez nas feiras anteriores. A própria diretora Comercial do Complexo do Pecém, Duna Uribe, está em Berlim para contatos já agendados com clientes brasileiros e estrangeiros e, ainda, com executivos das empresas de navegação marítima.

Pela primeira vez, o Porto do Pecém está integrado ao estande do Porto de Roterdã, que é sócio da Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A).

Quem também participa, e pela primeira vez, da Fruit Logística é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), AmílcarSilveira. Ele disse à coluna que veio com o objetico de, com base no que observar aqui, melhorar a Pecnordeste, que é grande feira da Agropecuária da região nordestina, que neste ano se realizará no próximo mês de junho, no Centro de Eventos do Ceará, cujo Pavilhão Oeste, onde estão os portões A, B e C, será totalmente ocupado por estandes de empresas nacionais e estrangeiras, incluindo as do setor industrial, como a Cemag, que já reservou espaço para mostrar as máquinas e equipamentos que fabrica e vende para o país todo.

“Estamos na Fruit Logistica com a missão de aprender”, disse o presidente da Faec, que está acompanhado do superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Agrícola (Senar-Ceará), Sérgio Oliveira.

Hoje, ele conheceu vários estandes, detendo-se no da empresa peruana Hortifruti, parceira da Euroberry, que tem planos de investir no Ceará na cultura do mirtilo, que é internacionalmente conhecido como Blueberry. Trata-se de um fruta de clima temperado, mas, com a tecnologia, já adaptada a climas tropicais.

(O colunista viajou a Berlim a convite da Abrafrutas e da Faec)