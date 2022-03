Brisanet: Lucro pequeno, Receita Líquida alta em 2021

Saiu ontem o balanço financeiro ddo exercício de 2021 da cearense Brisanet, maior empresa de telecom da região nordestina, com ações cotadas na Bolsa de Valores B3.

A Brisanet tem sede no município de Pereiro, no Leste do Ceará, onde nasceu seu fundador, empresário autodidata José Roberto Nogueira, cuja vida é uma história de sucesso.

Sua Receita Líquida no ano passado alcançou R$ 728,8 milhões, bem mais do que a do exercício anteriorde 2020, que ficou em R$ 471,8 milhões.

Seu número de clientes passou de 3,2milhoes distribuídos por 180 cidades do Nordeste.

O Lucro Líquido da empresa foi pequeno, apenas R$ 2,2 milhões. Mas há uma causa: a Brisanet, que no ano passado ganhou o leilão 5G nas regiões Nordeste e Centro Oeste, está investindo pesadamente nesse projeto e, ao mesmo tempo, na ampliação de sua rede de cabos de fibra ótica.

O retorno de tão alto investimento demorará até que esteja concluído o projeto 5G e iniciada a sua operação, que está prevista para o próximo mês de julho, a começar pela capital do Ceará, Fortaleza.