Bolsa Família já beneficia 1,4 milhão de famílias no Ceará

Um dos oito estados brasileiros com mais de um milhão de famílias contempladas com o Bolsa Família, o Ceará terá, neste mês de abril, 1,47 milhão de famílias beneficiadas pelo programa.

Os repasses começaram a ser feitos na última quarta-feira, 17, e prosseguirão até o dia 30, de acordo com o cronograma de pagamento que leva em conta o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada um dos beneficiários.



O apoio do programa de transferência de renda do Governo Federal chegará a lares dos 184 municípios cearenses. O valor médio do benefício no Ceará é de R$ 673,60 e o investimento federal neste mês para o estado ultrapassa R$ 991,66 milhões.

A capital, Fortaleza, reúne o maior número de famílias beneficiárias em abril. São mais de 339,4 mil, a partir de um investimento de R$ 224,36 milhões, com valor médio de repasse de R$ 661,40. Na sequência dos cinco municípios cearenses com maior número de contemplados no mês aparecem Caucaia (64.343), Juazeiro do Norte (35.049), Maracanaú (34.049) e Sobral (23.017).



O município de Marco, com 5.348 famílias atendidas neste mês, é o que registra o maior valor médio de repasse do Bolsa Família no Ceará: R$ 720,26. Na sequência aparecem Ibiapina (R$ 719,08), Itarema (R$ 713,46), Guaraciaba do Norte (R$ 710,81) e Salitre (R$ 710,44).



No Ceará, 573,8 mil crianças recebem o Benefício Primeira Infância, que garante um repasse adicional de R$ 150 a cada integrante da família na faixa de zero a seis anos. Outros quatro benefícios variáveis incluídos no programa em março de 2023 e que implicam um adicional de R$ 50 contemplam no estado 780,2 mil crianças de sete a 16 anos; 191,7 mil adolescentes de 16 a 18 anos incompletos; 40,8 mil gestantes; e 25,8 mil mulheres em fase de amamentação.