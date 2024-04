Evangelho de hoje, 6ª feira, 19/04/2024 (Jo 6-52-59)

Naquele tempo: Os judeus discutiam entre si, dizendo: 'Como é que ele pode dar a sua carne a comer?' Então Jesus disse: 'Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre.' Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum.

Reflexão - Na medida em que nos alimentamos do Corpo e do Sangue de Cristo, nós vamos ficando semelhantes a Ele.

As palavras de Jesus não nos deixam dúvidas. A Sua carne e o Seu sangue são o alimento que vem do céu para nos conduzir ao céu. É o sustento da nossa alma! “Mais importante que o pão de cada dia, para o sustento do corpo, é a Eucaristia, este alimento que se torna sustento para a alma e permanece para a vida eterna.” Por mais, que, materialmente, nos alimentemos bem, se não comungarmos da Palavra e da Eucaristia, seremos sempre pessoas fracas e confusas, desestruturadas para o combate da vida. Nós somos aquilo que comemos, e na medida em que nos alimentamos do Corpo e do Sangue de Cristo, nós vamos ficando semelhantes a Ele, porque Ele vem habitar em nós purificando o nosso organismo espiritual. Pela Eucaristia nós passamos a pertencer a Nosso Senhor e Ele passa a viver em nós. Para termos esta santa intimidade, porém, precisamos nos alimentar literalmente do Corpo e do Sangue de Jesus. "A minha carne é verdadeiramente uma comida. O meu sangue verdadeiramente uma bebida”. Ele jamais diz: "a minha carne e o meu sangue são simbolicamente uma comida e bebida”. Passamos a pertencer a Nosso Senhor e Ele torna-se o dono da nossa vida e nos ressuscitará no momento preciso. - Você se admira de Jesus ter dito estas palavras? – Você tem a Bíblia como o próprio Jesus, O Verbo Encarnado? – Quando você adora a Jesus Sacramentado, tem consciência de que ali está o Corpo e o Sangue de Jesus? – Qual é o efeito que este pensamento provoca em você? – Experimente adorá-lo assim! Perceba a diferença.

Helena Colares Serpa – Comunidade Católica Missionária Mariana UM NOVO CAMINHO