Boletim Focus, do Banco Central, projeta PIB de 3,05% em 2022

Para os economistas das 100 maiores instituições financeiras do país, que, semanalmente, produzem informações que geram o Boletim Focus do Banco Central, divulgado sempre às 8h30 das segundas-feiras, o PIB brasileiro fechará o ano com crescimento de 3,05%.

Maior do que a projeção de 4 semanas atrás, que indicava um incremento de 2,77%.

De acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira, 12, a taxa de inflação encerrará 2022 em 5,79%, menos do que os 5,82 previstos há um mês pelos mesmos 100 economistas.

O câmbio, por sua vez, na estimativa dessa centena de economistas, fechará com o dólar valendo R$ 5,25, maior do que a previsão de 4 meses atrás, que era de R$ 5,20.

E a taxa Selic, que é hoje de 13,75%, manter-se-á estável, no mesmo percentual.