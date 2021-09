BNB lança Cartão de Crédito Rotativo para a Pecuária

Depois de dois anos de muito trabalho de convencimento, liderado pelo agrônomo e consultor em agropecuária Zuza de Oliveira, está sendo lançado pelo Banco do Nordeste o Cartão BNB Agro Custeio Pecuário.

Segundo um folder distribuído pelo próprio banco nas redes sociais, esse cartão permitirá o crédito rotativo pré-aprovado, isento de anuidade e com prazo de pagamento em até 12 meses.

Romildo Rolim, presidente do BNB, que já chamou essa boa novidade creditícia de “Cartão do Zuza”, informa que o crédito rotativo terá outras novidades, citado entre elas “a agilidade, a desburocratização e a automatização”.

Rolim também disse que o cartão terá um limite de crédito rotativo, por 5 ou 10 anos, renovável anualmente.

Zuza de Oliveira não esconde sua alegria diante do anúncio feito pelo presidente do BNB e do folder divulgado, no qual consta uma foto do cartão com a bandeira Visa.

“Para o pequeno produtor de leite, esse cartão é um autêntico atestado de liberdade, pois o pecuarista sempre esteve na mão dos agiotas do sertão, pagando-lhes juros elevados pelo empréstimo de um pouco de dinheiro que garantia a compra de ração para o gado e de equipamentos para a manutenção de sua atividade”, disse Zuza, completando:

“Com o cartão do BNB, ele, primeiro, se sentirá respeitado como produtor; em segundo lugar, terá acesso fácil ao crédito, com juros civilizados”.