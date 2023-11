BNB contrata em 9 meses R$ 30 bi de financiamentos do FNE

Conteúdo apoiado por:

Informa o Banco do Nordeste: as contratações realizadas entre janeiro e setembro deste ano de 2023 com utilização de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) somaram R$ 30,3 bilhões.

O volume foi o maior já registrado na história de 71 anos do BNB, considerando o fechamento do terceiro trimestre.

“Essas contratações representaram 78% de tudo o que foi projetado em termos de aplicações do FNE para o ano de 2023, deixando apenas 22% do que está projetado para o último trimestre”, diz o presidente do BNB, Paulo Câmara.

Esses valores correspondem a todas as operações realizadas na área de atuação do Banco, que inclui estados nordestinos e parte dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

O resultado do terceiro trimestre das operações do FNE, principal fonte de recursos da Instituição, representa um aumento de 17,9% em relação ao mesmo período de 2022 (quando somou R$ 25,7 bilhões).

Além dos recursos do FNE, o Banco do Nordeste realiza também aplicações com outras fontes de recursos. Ao todo, as aplicações somaram R$ 41,6 bilhões no período de janeiro a setembro de 2023. Esses recursos foram contratados em mais de três milhões de operações. Na comparação com o mesmo período de 2022, houve um incremento de 16% no total contratado (R$ 35,7 bilhões).

O Crediamigo, principal programa de microcrédito orientado da América do Sul, aplicou, no período, R$ 7,4 bilhões – representando cerca de 18% de todos os recursos contratados e reforçando a missão de estimular o empreendedorismo na base da economia da Região.