Biocombustíveis: uma boa aposta na liderança do Brasil

Em comunicado transmitido a esta coluna, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) informa: O Fórum Econômico Mundial, organização internacional que congrega líderes no debate sobre a economia mundial, projeta o Brasil como líder na transição para a economia de baixo carbono, especialmente no que se refere aos biocombustíveis.

Em evento do B20 (Business 20), organizado pela CNI, o presidente do Fórum, Børge Brende, afirmou que "a liderança do Brasil é muito necessária no contexto global atual".



Ele destacou que, apesar da baixa participação no PIB global, o Brasil é gigante em setores específicos.

"Se olharmos para o PIB global, o Brasil representa 2%, mas em relação a biocombustíveis representa quase 10% da produção. Isso é relevante. O Brasil é uma superpotência nesse setor e pode ter uma influência muito importante durante a sua presidência do G20, pensando nesses novos combustíveis e no seu papel na descarbonização das economias", disse Brende.



Ele também ressaltou que a transição para uma economia de baixo carbono é um processo lento e gradual, acrescentando que “isso não acontece de um dia para o outro, e as ações têm um custo e são muito complexas".



Em relação ao custo financeiro, o enviado especial da ONU para Ação Climática e Finanças, Mark Carney, estima que sejam necessários US$ 1,8 trilhão, até o fiml desta década, para que o mundo alcance a neutralidade climática.

“Então, o que os bancos multilaterais de desenvolvimento podem fazer? Podem contribuir com uma proporção significativa disso, algo em torno de US$ 400 bilhões”, afirmou Carney.



As declarações foram feitas durante o lançamento do B20 Brasil, realizado na segunda-feira, 29, no Rio de Janeiro. O evento reuniu autoridades governamentais, como o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), Geraldo Alckmin, e CEOs de empresas brasileiras e estrangeiras. Desde que o fórum empresarial foi criado, esta é a primeira vez que o Brasil assume a coordenação, exercida pela CNI.



O Business 20 (B20) conecta a comunidade empresarial aos governos do G20. O grupo, que envolve cerca de 900 representantes empresariais, tem por objetivo propor ao G20 recomendações de políticas elaboradas por diferentes forças-tarefa, que se reúnem virtualmente durante o ano da presidência.

