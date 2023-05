Beach Park adere ao Pacto Global da ONU pela sustentabilidade

Novidade! O Beach Park acaba de ingressar no Pacto Global no Brasil.

Trata-se de uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios, de 10 Princípios universalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção.

Com a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Pacto Global também assumiu a missão de engajar o setor privado nessa nova agenda.

A adesão do Beach Park reforça o compromisso da empresa com a sustentabilidade, área em que já executa ações em diversas frentes.

Por exemplo: o Beach Park tem sua própria Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) e é pioneiro no tratamento e reaproveitamento da água.

A iniciativa está ligada ao ODS número seis, que visa garantir a disponibilidade e a gestão sustentável da água potável e do saneamento para todos.



O Beach Park tem Certificação Lixo Zero 2022/2023 do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB). A empresa realiza coleta seletiva, em que mais de 95% de seus resíduos são destinados para a reciclagem ou são transformados em novos produtos.

Essas ações relacionam-se ao ODS 12.



Já em consonância com o ODS 13, O Beach Park neutralizou as operações do parque aquático, adquirindo para isso 141 créditos de carbono oriundos do Projeto Envira Amazônia – uma iniciativa do REDD + (Redução de Emissões por Desmatamento evitado e Degradação), que protege 39 mil hectares de floresta tropical brasileira.



O Beach Park também executa ações referentes ao ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico: por meio do Programa Capacita Aquiraz, em parceria com a Prefeitura de Aquiraz, a comunidade do entorno foi treinada em cursos voltados para o mercado turístico.

Em parceria com Faculdade de Ensino Portal (FEP), o Beach Park capacitou duas turmas em Hotelaria Básica, posteriormente contratadas pelo empreendimento ou por outras empresas da região.

“A adesão ao Pacto Global da ONU reforça o posicionamento do Beach Park em promover ações de sustentabilidade e de renovar o compromisso com a implementação da Agenda 2030, ao nos unir com outras importantes organizações em favor da resolução de questões cada vez mais urgentes e imprescindíveis para alcançarmos um futuro sustentável”, como diz o CEO do Beach Park, Murilo Paschoal.



Lançado em 2000, o Pacto Global orienta e apoia a comunidade empresarial global no avanço das metas e valores da ONU por meio de práticas corporativas responsáveis.

Com mais de 16 mil empresas e quase 4 mil organizações não-empresariais, distribuídas em 70 redes locais, que abrangem quase 170 países, o Pacto Global é a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo.