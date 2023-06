Bahia recebe equipamentos da primeira planta de H2V do Brasil

Atenção! A CS Porto Aratu - empresa controlada pela CS Infra, do Grupo Simpar - realizou nesta semana uma operação de grande porte e inédita no Estado da Bahia.

O terminal TGSII no Porto de Aratu recebeu o navio “BBC Dakota” com peças para a primeira planta de hidrogênio verde do país pertencente a Unigel.

A Companhia foi responsável por operacionalizar o recebimento dos equipamentos, desde o planejamento, descarga do navio e colocação sobre os veículos transportadores, além de adequar toda a infraestrutura local para recepção das peças que em seguida foram transferidas para área do cliente.

A chegada do navio, que zarpouo de Rotendã, na Holanda, marca a primeira operação de alta complexidade realizada no Porto de Aratu e importante passo para o desenvolvimento de energia limpa na região Nordeste do Brasil.

“Estamos felizes de participar de um marco da história do porto e de nosso cliente. A operação foi fruto do empenho e expertise das equipes da CS Porto Aratu e da Unigel que tornaram viáveis o recebimento destes equipamentos que vão impactar a economia local e nacional”, afirmou Marcos Tourinho, diretor presidente da CS Porto Aratu.

As peças foram descarregadas no terminal ATU 18, no Porto de Aratu, e nos próximos dias serão transportadas para a área onde será instalada a planta da Unigel, no Polo Petroquímico de Camaçari.

Com um ano de operação no local, a CS Porto Aratu investiu mais de R$ 70 milhões em obras de melhorias e modernização nos terminais ATU-12 e ATU-18 do Porto de Aratu (BA). A companhia assumiu a gestão efetiva dos terminais em junho de 2022 e prevê até 2025 investir mais de R$ 700 milhões, além de gerar 200 novas vagas de emprego no local.

A CS Infra é uma empresa de gestão de concessões de longo prazo responsável pelas empresas Ciclus Ambiental, uma das maiores companhias da América Latina na área de gestão integrada e valorização de resíduos sólidos, CS Grãos do Piauí, responsável pela operação, manutenção e ampliação de 276,8 km da Rodovia Transcerrados (PI-397 e PI-262) que abrange cerca de 25 municípios, CS Aratu 12 e CS Aratu 18, responsáveis pela gestão dos terminais 12 e 18 do Porto de Aratu (BA); pela concessão do BRT da cidade de Sorocaba (SP); e a concessão do Mercado Municipal Miguel Sutil e Centro Histórico de Cuiabá (MT).