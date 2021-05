Australianos investirão mais de US$ 10 bilhões no Ceará

Dois grandes grupos empresariais da Austrália estiveram nos últimos quatro dias no Ceará acelerando, junto ao governo do Estado, providências para a viabilidade dos seus projetos que, embora concorrentes, têm um só objetivo: produzir, na ZPE do Pecém, hidrogênio verde para exportação, tendo a Europa e a Ásia como mercados preferenciais.

O investimento previsto pelos dois grupos no Ceará será superior a US$ 10 bilhões, segundo informou à coluna o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Júnior.

Ontem, coincidentemente, os representantes dos dois grupos australianos – com os quais o governo cearense celebrou protocolo de intenção – retornaram às suas bases: o time da Enegix Energy voltou para São Paulo e o da Fortesacue Future Industries para Buenos Aires (Argentina).

A equipe da Energix cumpriu sua agenda de reuniões com a CIPP S/A, que administra o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e com a direção da ZPE, tratando da escolha do terreno em que implantará sua planta de hidrogênio verde.

Por sua vez, o grupo da Fortesacue, mais numeroso, com sete pessoas que viajaram de Buenos Aires a Fortaleza em um jato executivo, teve reuniões com o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior, com o governador Camilo Santana, e com o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, que lhes apresentou o Observatório da Indústria, uma plataforma de dados inédita na América Latina.

O time da Fortesacue liderado por seu presidente para a América Latina, Agustin Pichot, esteve acompanhado por Rogério Zampronha, CEO da Omega Desenvolvimento, uma das duas maiores empresas brasileiras desenvolvedoras de projetos de energias renováveis, que esta coluna pode citar como responsável pela atração do grupo australiano para o Ceará.

Zampronha é amigo pessoal do secretário Maia Júnior e de Augustin Pichot, e isto prova que as amizades contam, também, na realização de negócios.

Com a Fortesacue o governo do Ceará celebrará um Protocolo de Intenção para a instalação de uma planta de hidrogênio verde no Pecém, cuja área industrial e portuária os australianos conheceram ontem.



Eles ficaram muito bem impressionados com o Complexo do Pecém, a tal ponto que o próprio Augustin Pichot disse, em alto e bom som:

“Água aqui não será problema!”

Pichot sabe do que fala. Além da planta de hidrogênio verde, a Fortesacue deverá construir uma usina de dessalinização da água marinha, cujo volume não foi ainda definido.

A energia elétrica para mover as usinas também estará garantida pela Omega, que está instalando um parque eólico em Viçosa do Ceará, na Serra da Ibipaba, com previsão de operação para 2023; outro, denominado, Morada do Sol, em Aquiraz, que estará pronto no fim do próximo ano; e um terceiro, o maior de todos, denominado Kuara, numa fazenda pertencente ao Grupo J. Macedo, no município de Icapuí, que estará pronto em 2023.

“Só esses três parques eólicos terão potência instalada de 3,5 GW (gigawatts), ou seja, mais do que todo o Estado do Ceará consome hoje em energia de todas as fontes. O Ceará consolidará, com esses investimentos da Omega, sua atual posição de produtor e exportador de energia”, disse à coluna o secretário Maia Júnior, sem esconder seu tradicional entusiasmo.

Maia Júnior também disse à coluna que os australianos da Fortesacue também pretendem implantar no Pecém uma usina para a produção de amônia, insumo essencial para o transporte do hidrogênio verde.

Essa usina terá capacidade de produzir 1,7 milhão de toneladas/ano de amônia.

UM GRANDE CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ESTÁ SURGINDO

Deveriam ficar prontas no fim deste mês as obras de construção de dois modernos galpões industriais em construção na margem esquerda do IV Anel Viário, na geografia do vizinho município de Itaitinga.

Houve, porém, atrasos na execução dos serviços, razão pela qual foi transferida para o próximo mês de julho a sua conclusão.



Esses dois galpões – um de, aproximadamente, 70 mil metros quadrados, outro de cerca de 50 mil metros quadrados – deverão ser ocupados por uma gigante do e-commerce (comércio eletrônico, o das vendas online), que neles instalará o seu Centro de Distribuição para o Estado do Ceará.

As vendas pela internet multiplicaram-se em progressão geométrica por causa do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, e viraram uma encarniçada guerra a que estão empenhados grandes grupos, alguns locais.

Aqui no Ceará, a rede Magazine Luiza (Magalu), o Livre Mercado, a Americanas, a IByte, o Extra, as Lojas Bahia, o Carrefour, a Amazon, a Submarino e a Shoptime lideram as vendas do e-commerce, do livro ao refrigerador, da panela de pressão ao notebook, do televisor de 75 polegadas ao cosmético, do pneu ao celular.

Mas nessa guerra ganha a batalha do dia a dia quem oferece algo diferente, como, por exemplo, a entrega da mercadoria em domicílio no mesmo dia da compra.

Para que isso aconteça, é vital dispor de um Centro de Distribuição na mesma geografia do domicílio do cliente.



Uma fonte que acompanha as obras dos dois gigantescos galpões na margem esquerda do IV Anel Viário diz à coluna que não tem dúvida de que os dois imóveis serão ocupados pelo CD de um portento do e-commerce.

A mesma fonte acrescenta uma coincidência: uma empresa do e-commerce está selecionando mão de obra para alguns dos seus setores de atuação, um dos quais localizado em Itaitinga.

INCÊNDIO: PERÍCIA INTERESSA À CONSTRUÇÃO CIVIL

Todo sinistro – como o registrado ontem no belo prédio em construção do que será o Hospital Materno Infantil da Unimed Fortaleza – deixa, para as companhias seguradoras, para as empresas de engenharia e para o Corpo de Bombeiros, lições que a perícia técnica apura e detalha após suas investigações.

Da apuração surgem as recomendações de medidas preventivas que evitarão outros sinistros causados pelo fogo.

Já se sabe que, no nono andar da edificação sinistrada, onde nasceu e cresceu o fogo, havia acúmulo de papelão, plástico e madeira, ou seja, tudo de que gosta um incêndio.



A rápida ação dos bombeiros, que controlaram as chamas em pouco tempo, reduziu a quase nada os prejuízos, nenhum dos quais de natureza estrutural. Tanto é assim, que a construção do hospital está sendo retomada hoje, normalmente.

“Não houve qualquer dano à estrutura do prédio”, disse o presidente da Unimed, médico Elias Leite, pelas redes sociais.

O cronograma da obra não sofrerá qualquer atraso. A inauguração do hospital, no qual estão sendo investidos R$ 145 milhões, está prevista para o fim de janeiro do próximo ano.

ROTINAS DE M. DIAS BRANCO ESTÃO EM LIVRO

Escrito Yunare Marinho, engenheiro e gerente de Processos Industriais do grupo M. Das Branco, o livro “Alto Desempenho com Propósito” erálançado na próxima terça-feira, às 19 horas, por meio de uma webinar.

Elaborado com base na observação dos processos e rotinas da empresa em que trabalha, o livro tem apresentação de Ivens Dias Branco Júnior, CEO do grupo, e prefácio de Sidney Leite, seu diretor Executivo Técnico e de Operações.

Yunare Marinho faz, desde 1998, pesquisas e estudos na área de performance de empresas do Brasil, Portugal, Espanha, França e Holanda.

NAS MÍDIAS SOCIAIS, REINA O “FAKE”

Uma advertência às pessoas de boa índole que recebem, diariamente, dezenas de postagens pelo celular:

São falsos (ou “fakes”) cerca de 80% do que postam sobre política e políticos os grupos extremistas de esquerda e de direita que operam nas redes sociais.

“VAMOS EXPORTAR ENERGIA PARA O EXTERIOR”

Informa o secretário do Desenvolvimento Econômico, Maia Júnior: os grupos australianos que estão prestes a confirmar investimentos superiores a US$ 10 bilhões no Ceará para a produção de hidrogênio verde, ficaram impressionados com o que viram durante quatro dias que passaram aqui.

Para começar, surpreenderam-se com a alta qualidade do Observatório da Indústria, uma plataforma de dados criada, desenvolvida e em operação pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), que lhes foi apresentada pelo seu presidente, Ricardo Cavalcante.

“É uma ferramenta de que só a Fiec dispõe no Brasil, sendo assim mais uma vantagem comparativa a favor do Estado do Ceará”, diz Maia Júnior.

Depois, os australianos encantaram-se com o Porto do Pecém e com o seu complexo industrial que – agora com a presença societária do Porto de Roterdã – segue em expansão.

E, evidentemente, ficaram contentes com o leque de incentivos fiscais que o Estado oferece a quem investe aqui.



Maia Júnior faz uma aposta: daqui a cinco anos, a economia do Ceará será outra, completamente diferente da de hoje.

“Vamos exportar energia para o exterior”, proclama ele.

CAIXA ABRIRÁ MAIS 130 NOVAS AGÊNCIAS

Em mensagem a esta coluna, a Caixa Econômica informa que seu presidente, Pedro Guimarães, anunciou ontem, 20, mais uma ampliação da rede de atendimento do banco.

Serão abertas, até o fim deste ano, mais 130 novas unidades, em 128 diferentes municípios.



Serão 79 unidades para atendimento ao público e outras 51 especializadas em agronegócio, que visam aumentar a capilaridade do banco, alcançando mais regiões do interior de cada estado brasileiro.



Com a ampliação de sua rede de atendimento, a Caixa beneficiará cerca de 28,6 milhões de brasileiros.