Atenção! Castanhão só terá água do São Francisco em 2022

Informa uma fonte da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH): por causa dos serviços de manutenção que o ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) executa no Canal Norte do Projeto São Francisco e nas motobombas de suas Estações Elevatórias 2 e 3, em território pernambucano, continua suspenso, desde o dia 20 de maio passado, o bombeamento de água para a barragem de Jati, aqui no Ceará. Este é um problema, mas há outro.

O segundo problema surgirá quando o bombeamento for retomado pelo MDR: as águas do São Francisco, em vez de saírem de Jati para a barragem do Castanhão, via Cinturão das Águas do Ceará (CAC), tomarão o rumo da Paraíba, “onde encherão os reservatórios Porcos, Boa Vista e outros 6 menores”, segundo a mesma fonte da SRH-Ceará.

“Isto quer dizer que somente no início de 2022, ou seja, daqui a seis meses, é que teremos, novamente, águas do rio São Francisco chegando ao Castanhão”, resumiu, com voz de tristeza, o mesmo informante da SRH.

Até que o bombeamento fosse suspenso para a realização de serviços de manutenção do Canal Norte, estavam sendo bombeados para o Ceará cerca de 10 metros cúbicos por segundo, volume que, quando as bobas forem religadas, será integralmente transferidos para a Paraíba.

Neste momento, o açude Castanhão armazena 850 milhões de metros cúbicos de água, ou seja, 12,7% de sua capacidade, que é de 6,7 bilhões de metros cúbicos.

Sem as águas do Castanhão, a Região Metropolitana de Fortaleza está sendo abastecida pelos seu conjunto de açudes (Pacajus, Pacoti, Riachão, Gavião e Aracoiaba), que represam hoje 70% de sua capacidade (no ano passado, por esta época, esse porcentual era de 90%).



O consumo humano da RMF é de 8,5 metros cúbicos por segundo; o consumo industrial é de 1,3 metros cúbicos por segundo, o que significa quase 26 milhões de metros cúbicos de água por mês.