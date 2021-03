Assaí migra suas lojas do Nordeste para o mercado livre de energia

Informa o Assaí Atacadista: a empresa migrará todas as suas lojas do Nordeste para o Mercado Livre de Energia até dezembro deste ano.

A medida integra a estratégia em eficiência energética da empresa e engloba todas as suas 49 unidades em funcionamento na região.

No Ceará, o Assaí tem nove lojas: Bezerra de Menezes, Washington Soares, Parangaba, Cidade dos Funcionários, Caucaia, Juazeiro do Norte, Sobral, Maracanaú e Iguatu.



O sistema de contratação livre é usado pela empresa há pouco mais de um ano e, até março passado, 45 lojas foram migradas para esse sistema. A previsão é de que mais quatro lojas sejam convertidas.



“Migramos as nossas lojas para contarmos com uma energia mais limpa, uma vez que, no mercado livre, optamos pela utilização de geração 100% oriunda das fontes eólica, solar, biomassa e pequenas hidrelétricas. Além disso, é um sistema mais ágil e econômico, permitindo um canal direto entre o fornecedor de energia e o consumidor final”, como explica Lucas Attademo, gerente de Contas Públicas e Galerias do Assaí.



Com a adesão e uso deste sistema na localidade e demais regiões do país, a companhia lidera a 2ª posição em número de unidades como consumidor especial, categoria em que a demanda contratada é maior ou igual a 500 KW e menor que 3.000KW, em número de unidades modeladas segundo a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).