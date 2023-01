Anac homologa novo aeroporto de Sobral

Boa notícia! O novo Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho acaba de swer homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A portaria que inscreve o aeroporto sobralense no cadastro de aeródromos foi assinada nesta terça-feira. O documento de homologação permite a imediata abertura do equipamento para o tráfego aéreo.

Com a homologação, todas as informações referentes ao aeródromo serão incluídas no Rotaer Digital, que é disponibilizado pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) para auxiliar no planejamento e realização dos voos no espaço aéreo brasileiro. A partir da atualização do Rotaer, os voos poderão ser realizados.

O próximo passo será a operação dos voos comerciais. Para isso, o aeroporto aguarda a certificação, que também será emitida pela Anac. O processo já foi iniciado e deve ser concluído em 30 dias.

Enquanto isso, será realizada a transição da administração do equipamento, passando da Seinfra, responsável pela implantação, para a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que é a administradora dos aeroportos estaduais.

Instalado numa área de 180 hectares, o novo aeroporto conta com pista de pouso e decolagem de 1.800m de extensão por 30m de largura. Também possui estacionamento, pátio de aeronaves, pistas de taxiamento, balizamento noturno e um Terminal de Passageiros, com área construída de aproximadamente 2 mil m².

Para o conforto de profissionais e passageiros, o terminal dispõe de salas de espera, embarque e desembarque, administração, balcões de check-in, controle de voo, além de banheiros e espaço para quiosques e lanchonete.

A área abriga também uma unidade de combate a incêndios, além de uma usina fotovoltaica. A usina vai assegurar sustentabilidade energética ao empreendimento e será capaz de alimentar toda a demanda operacional do equipamento.