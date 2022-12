Alexandre Cialdini surge para a Secretaria da Fazenda

Na bolsa de apostas para a Secretaria da Fazenda do governo Elmano Freitas, surgiu com força o nome do economista Alexandre Cialdini, segundo revelou à coluna uma fonte que acompanha as tratativas do governador eleito Elmano Freitas com as partes interessadas nesse desenlace – duas das quais são o PT e a deputada federal e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins, a quem Cialdini é ligado.

A atual titular da Sefaz, a tributarista Fernanda Pacobahyba, aceitou convite do futuro ministro da Educação, ex-governador e senador eleito Camilo Santana, e integrará, a partir de janeiro, a cúpula do MEC, em Brasília.

Alexandre Cialdini é economista graduado pela Unifor com mestrado em Economia pelo Caen, da UFC, e mostrado em Planificação Territorial e Desenvolvimento Regional pela Universidade de Barcelona.

Integrante dos quadros técnicos da Sefaz-Ceará, ele foi secretário de Finanças da Prefeitura de Fortaleza durante os oito anos da gestão de Luizianne Lins, cujo grupo político ficará mais fortalecido com a sua designação para a Sefaz.

A mesma fonte desta informação também adiantou que, neste momento, o nome do deputado Salmito Filho segue sendo o mais forte para integrar a Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, hoje ocupada por Maia Júnior, que está deixando a vida pública.

Nesta semana, o governador eleito anunciará os nomes que faltam para compor o seu secretariado.

A posse de Elmano Freitas será domingo, às 9 horas, na Assembleia Legislativa. Depois da cerimônia, ele assumirá o cargo no Palácio da Abolição, recebendo-o das mãos da governadora Izolda Cela. Após a solenidade Elmano e Izolda seguirão para Brasília, onde verão a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.