Agroamigo, do BNB, aplica 2,6 bilhões no Ceará em 15 anos

Informa o Banco do Noreste: seu programa Agroamigo, maior programa de microfinança rural do país, superou a marca de R$ 20 bilhões aplicados em 15 anos de atuação.

O valor equivale a mais de 5,7 milhões de operações que beneficiaram produtores rurais da Região Nordeste e do Norte de Minas Gerais e Espírito Santo. Os números alcançados refletem o suporte ao desenvolvimento da agricultura familiar na região.

Ao longo desses três lustros, o Ceará recebeu 12,97% dos investimentos do programa. O valor desembolsado neste Estado foi superior a R$ 2,6 bilhões, o que correspondeu a cerca de 784 mil operações. A concessão do crédito abrange recursos destinados ao custeio, investimento ou comercialização no meio rural.

O Agroamigo iniciou suas operações em 2005. A missão do programa é promover a melhoria do perfil socioeconômico de produtores rurais na área de atuação do BNB. Com 1,3 milhão de clientes ativos e carteira ativa de R$ 5 bilhões, o programa tem como diferenciais o acompanhamento na hora da concessão do crédito e a promoção do crescimento de forma sustentável.

Para o superintendente de Microfinança e Agricultura Familiar do BNB, Antônio Jorge Pontes Guimarães Júnior, “os indicadores apresentados pelo Agroamigo confirmam que o crédito concedido de forma oportuna, orientada e de acordo com a necessidade do cliente é um negócio extremamente rentável para os agricultores familiares do Nordeste”.

O Agroamigo atende a produtores rurais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), nas modalidades do Agroamigo Crescer, para agricultores enquadrados no grupo B do Pronaf, e o Agroamigo Mais, para agricultores enquadrados nos demais grupos, com exceção do A e A/C. Com o Agroamigo Crescer, o cliente tem acesso até a R$ 5 mil por financiamento a cada dois anos.

Já com o Agroamigo Mais, o Banco do Nordeste oferece crédito de até R$ 20 mil por operação, nas diversas linhas do Pronaf.