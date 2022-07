Agricultura mundial em perigo: o alerta vem da Holanda

Vem da Holanda um alerta grave: 30% das fazendas holandesas de produção agropecuária desaparecerão em menos de três anos, se for cumprida a determinação dos ministérios da Natureza e da Agricultura de reduzir em 12%, até 2030, a poluição baseada em nitrogênio.

Nas áreas vizinhas ao que lá se denomina “habitats vulneráveis”, essa redução alcançará 95% e sua imediata consequência será a extinção de fazendas.

O confisco de fazendas pelo governo holandês, segundo a mídia do país, não está descartado.

No recente mês de junho, houve na Holanda violentos protestos de fazendeiros contra essas medidas. A reação dos fazendeiros teve apoio popular. A população apoiou os protestos, incluindo o fechamento dos portos pesqueiros no país.

Os agricultores liderados por uma mulher -- Sieta van Keimpema, presidente do "Farmers Defence Force" (Força de Defesa dos Fazendeiros) – seguem protestando.

O discurso do governo é no sentido de que é preciso criar uma nova agricultura, “menos intensiva e mais limpa”. Na prática, isto quer dizer menos agricultura, que, em tradução de arquibancada, significa que as empresas terão uma só alternativa: reduzir a produção ou fechar suas portas.

Na Holanda os fazendeiros, também com apoio popular, criaram um partido político, o Movimento Agricultor Cidadão.

Com apenas 12,7 milhões de habitantes, a Holanda – oficialmente denominada Países Baixos – é uma potência agrícola exportadora. Tem 4 milhões de cabeças de gado, 12 milhões de porcos e 100 milhões de galinhas. Abastece boa parte do mundo com suas exportações, que agora estão ameaçadas pelas limitações impostas pelos ministérios da Natureza e da Agricultura.

Mas, atenção! O que se passa na Holanda ameaça estender-se para o resto da Europa e, também, para outros países onde a agropecuária é forte e importante, como o Brasil.

Se essas restrições se ampliarem, como ficará a produção de alimentos e o abastecimento do mundo? Neste momento, por causa da guerra na Ucrânia, parte da população do planeta já sofre com a falta de comida – em alguns países africanos isto já é visível.